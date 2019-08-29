Скуление собак вызывает у людей сострадание

"Когда собаки скулят, люди испытывают сострадание. Жалобный "плач" животных воспринимается нами так же, как плач детей, показало исследование. При этом кошки в этом вопросе отстают - их мяуканье трогает только определенных людей", - пишет немецкое издание Die Welt.

Для участия в своем эксперименте Кристин Парсонс, нейробиолог Орхусского университета в Дании, пригласила 560 мужчин и женщин и попросила их прослушать записи плача людей и животных. В 15 случаях это было скуление собак, в 15 - мяуканье кошек, на 21 записи можно было услышать плач ребенка, а в 19 случаях плакали и тяжело вздыхали взрослые.

"Участники должны были оценить, насколько счастливыми или несчастными казались им человек или животное в каждом случае. Среди животных явную победу одержали собаки - их "плач" участники эксперимента оценили как наиболее жалобный".

"Парсонс и ее коллеги проверили, не было ли жалобное скуление собак более высоким по тону, чем у кошек, однако этого обнаружено не было. Плач взрослых воспринимался участниками исследования как более грустный, чем детский плач. Однако оценка плача детей и скуления собак была примерно одинаковой", - отмечает издание.

Что касается жалобного мяуканья кошек, то оно в наименьшей степени воздействовало на участников эксперимента и вызывало сострадание в основном у тех, у кого была кошка. "Собаки живут с людьми намного дольше, чем кошки и, по-видимому, лучше научились задевать нас за живое", - резюмирует Die Welt.