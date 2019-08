29 августа 2019 г. Максим Эристави | The Washington Post Новый президент Украины должен позволить дипломатам делать свою работу "Складывается впечатление, что президент Трамп полон решимости простить своего российского коллегу Владимира Путина за вторжение на Украину. К сожалению, внешнеполитические провалы нового украинского руководства не оказывают содействия", - пишет на страницах The Washington Post Максим Эристави, украинский журналист и научный сотрудник Atlantic Council. "(...) Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя", - считает автор публикации. - Во-первых, администрация Зеленского оказалась втянутой в кампанию, проводимую протрамповскими политическими агентами, в том числе личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, c целью накопать компрометирующую информацию на бывшего вице-президента Джозефа Байдена, сын которого Хантер занимался противоречивыми инвестициями на Украине". "Команда Зеленского должна была оставаться в стороне от спора", - уверен журналист, указывая, что "это не привело ни к чему, кроме пиар-неразберихи. Теперь бывший мэр Нью-Йорка открыто позирует фотографам с политическими противниками Зеленского, а у администрации президента Украины возникают проблемы с тем, чтобы убедить администрацию Трампа назначить дату первого визита Зеленского в Белый дом". "(...) Не слишком повезло Зеленскому и в Западной Европе", - полагает Эристави: "личная дипломатия Зеленского не смогла превратить президента Франции Эммануэля Макрона в союзника. Вместо этого президент Франции пообещал "связать Россию с Европой" и недавно обсуждал судьбу Украины с Путиным без единого украинского официального представителя". "Первая встреча Зеленского с канцлером Германии Ангелом Меркель в Берлине в июне, став еще одним проявлением несостоятельности личной дипломатии, не смогла разубедить Германию возглавить действия по приглашению России обратно в Парламентскую ассамблею Совета Европы, ключевой европейский межпарламентский орган. Этот шаг стал важным прецедентом: впервые Россия была вновь принята в международную организацию без каких-либо уступок в своей агрессии против Украины (...)", - говорится в статье. "Наконец, попытки Зеленского перезагрузить отношения с Путиным также дали мало результатов. Вскоре после вступления в должность Зеленский решил развернуть стратегию прямой телефонной дипломатии с Путиным. Иностранные союзники Украины предостерегали его от этого шага, заявляя, что это может поставить под угрозу усилия Запада по достижению мира. Зеленский все равно пошел вперед - и его первая попытка организовать обмен российскими и украинскими заключенными провалилась", - подчеркивается в статье. "(...) За последние пять лет Украина проделала примечательную работу по укреплению своего международного авторитета. Но теперь Зеленский отодвигает на второй план самых опытных украинских дипломатов, полагая, что вместо этого он может положиться на свою сильную харизму. Неясно, сколько еще дипломатических ударов должен пережить украинский президент, прежде чем понять, что это была плохая идея. Но еще есть время, чтобы исправить беспорядок", - пишет Эристави, указывая, что, "во-первых, вместо того, чтобы пренебрегать ключевыми дипломатическими талантами, новое украинское руководство должно поддержать их, усилив ключевые миссии в Берлине, Брюсселе, Париже и Вашингтоне. Во-вторых, Зеленский должен избавить украинский дипломатический корпус от своего реформаторского рвения - успешная дипломатия зависит от преемственности. Более того, Украине необходимо повысить позиции своих ведущих женщин-дипломатов и назначить одну из них следующим министром иностранных дел, что является хорошим способом противодействия открыто патриархальной культуре российской дипломатии. В-третьих, Украина должна быть смелой в переосмыслении внешней политики в регионе и более тесно сотрудничать с дипломатами, представляющими демократии. Такие шаги могут включать проведение регулярных встреч на высшем уровне с союзниками Украины и создание общих "ситуационных центров" с единомышленниками для координации действий". (...) Источник: The Washington Post



