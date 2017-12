29 декабря 2017 г. Майкл Вейсс | The Daily Beast Руководство КГБ о том, как превращать русских в своих агентов по всему миру "Это третья и финальная статья цикла, основанного на учебниках КГБ, которые никогда раньше не предавались огласке, - учебниках советского разведывательного ведомства, в котором Владимир Путин служил оперативником, ведомства, сформировавшего его мировоззрение", - пишет в The Daily Beast журналист Майкл Вейсс. (См. также статью первую и вторую из этого цикла) В третьей статье "рассматривается, как оперативников КГБ учили использовать советских граждан (так в оригинале, хотя ниже речь по большей части идет об эмигрантах, не имевших советского гражданства. - Прим. ред.) за границей в целях их ведомства, вне зависимости от их добровольного желания", пишет издание. Автор продолжает: "Хотя Путин фетишизирует понятие "суверенитета", когда ему это удобно (обычно когда не хочет, чтобы США вмешивались в дела зарубежных стран, в которые предпочитает вмешиваться он), для него перестают существовать государственные границы, когда они пытаются ограничить деятельность метафизических сирот рухнувшей империи или тех, кто изменил делу ее блистательного возрождения". На взгляд экс-резидента ЦРУ в Москве Джона Сайфера, "идея, что Кремль может обратиться к кучке русских эмигрантов, дабы те наладили тайный финансовый канал, соединяющий их отечество с эгоистическими группами политических интересов в США, вписывается в политику, заявленную Кремлем", говорится в статье. "Третий и финальный комплект перехваченных документов КГБ, переданных в The Daily Beast одной европейской разведслужбой, демонстрирует, какую паранойю питал "Московский Центр" в отношении русских эмигрантов. Документ под названием "Использование Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом в интересах агентств государственной безопасности" похож на два предыдущих - всецело сосредоточен на угрозах в сфере контрразведки и провальных операциях. От двух других он отличается тем, что в нем больше конкретных деталей некоторых фиаско и даже упомянуты имена (или, по крайней мере, клички)", - говорится в статье. По словам автора, документ "был издан для служебного пользования в КГБ в 1968 году - в "ужасный год" для советских разведслужб, которые не смогли предсказать и предотвратить Пражскую весну". "В чем-то этот пережиток шпионских методов холодной войны - в равной мере памятник тому, как Запад ловко манипулировал эмигрантскими кругами, и учебник вербовки эмигрантов в интересах Москвы", - говорится в статье. "К примеру, мы узнаем, что в 1965 году в Ганновере (ФРГ) была создана "маленькая патриотическая группа" (эвфемизм, означающий организацию, которая была прикрытием для советского присутствия), и создал ее некий Симеонов, о котором в документе сообщается, что он "изменник Родины, в свое время приговоренный советским судом к суровому наказанию" заочно", - пишет автор. По словам Вейсса, для членов группы были организованы поездки в ГДР для встреч с сотрудниками Советского комитета по культурным связям. "Комитет и, соответственно, КГБ, надзиравший за его работой, полагали, что Симеонов и его окружение передают достоверную информацию о деятельности их собратьев-эмигрантов в Ганновере. Но это было не так. Вся группа кишела западногерманскими "кротами". КГБ раскрыл обман, только обнаружив, что "покровителем" группы был католический священник, милосердно предоставлявший в своей церкви помещение для собраний и часто бывавший на них. "Проверка священника по оперативным спискам указала, что мы имели дело с бывшим гитлеровским офицером, ...который поддерживал связь с местными полицейскими управлениями", - пишет автор, цитируя руководство. Был также сделан вывод, что Симеонов - "провокатор", работавший на ФРГ. "Но вместо того, чтобы разорвать связи, КГБ изменил характер операции - уже не пытался руководить группой, а старался через нее вычислить сеть западногерманских агентов, которые в нее внедрились. Русские даже прикидывали, возможно ли украсть некоторых немецких агентов. Однако в руководстве, на основе этой истории, подчеркивалось, что нужно не только влиять на эмигрантов через распространение идеологии, но повелевать ими и контролировать их полностью, чтобы они не стали добычей враждебных разведок", - говорится в статье. В руководстве также сообщается, что контрразведка в составе канадской полиции внедрила в украинскую диаспору в Канаде некого человека по кличке "Хамелеон", который был посредником - оформлял просьбы о поездках в СССР. "Хамелеон делал для Оттавы то, что хотела бы поручить ему Москва, - изучал эмигрантов с целью вербовки или слежки, составлял их психологические профили, оценивал, как они относятся к СССР, устанавливал, есть ли у них связи с "прогрессивными" (читай "просоветскими") организациями в Канаде, а если есть, то какие. Вся эта информация поставлялась кураторам Хамелеона в полиции", - говорится в статье. Вейсс приводит еще одну историю: "Беккер" состоял в бельгийском Союзе советских граждан (ССГ) - ассоциации эмигрантов, члены которой регулярно посещали СССР и даже встречались с сотрудниками Комитета по культурным связям". Бельгийская контрразведка, узнав о планах Беккера съездить в СССР, допросила его о "состоянии дел в ССГ, его намерениях касательно поездки", а затем сделала ему предложение о вербовке. "Они шантажировали его, используя неуказанные материалы в форме некого "пухлого досье", как называется это в учебнике КГБ. Беккер отказался сотрудничать. Его отпустили, выдав ему телефон офицера, который пытался его шантажировать, и поручив ему выйти на связь, если "возникнут любые трудности" с поездкой. Вместо этого Беккер пошел прямо в советское посольство в Брюсселе и рассказал без утайки о случившемся", - говорится в статье. В Америке русские эмигранты занимали ответственные посты в бизнесе, правительственных учреждениях и вооруженных силах. "Разумеется, это превращало их в предпочтительные объекты весьма особых "инициатив" Комитета", - считает автор. "В документе рассказывается история "Капитана", который был причастен к "секретной деятельности в армии США". Дядя Капитана, по кличке "Старый", написал в Комитет по культурным связям письмо, сообщив, чем он, его родственники и друзья занимаются в Штатах. Он упомянул о должности племянника - вероятно, по небрежности", - говорится в статье. Путем переписки со "Старым" резидентура подтвердила, что "Капитан" - офицер разведки ВВС, и попыталась заняться его вербовкой, но план сорвался. "Когда наш агент навестил Старого, через которого мы намеревались получить доступ к Капитану, и представился советским гражданином, Старый немедленно предупредил его, что его переписка с Советским комитетом известна ФБР, которое находилось в процессе захвата всех этих писем. Он сказал, что ему поручено немедленно извещать ФБР о людях, которые придут к нему и будут интересоваться Капитаном. Старый посоветовал нашему человеку больше не навещать его, чтобы избежать неприятностей", - приводит автор цитату из учебника. По словам экс-сотрудника ЦРУ Стивена Холла, советские власти "всегда считали этих изгнанников объектом для оперативного использования, хотя те и бежали" (из СССР. - Прим. ред.). Вейсс комментирует: "Сопоставим эту ситуацию с современной. Въезд в Россию и выезд из нее почти не ограничены, если вы не бежали оттуда под политическим давлением. Русские накапливают богатство быстрее и в больших масштабах, значительная часть этих богатств хранится (или утаивается) за границей целым поколением олигархов-миллиардеров, которые разбогатели в отечественной нефтегазовой индустрии, а в последнее время переключились на международные финансы, недвижимость, приобретение спортивных команд и многое другое. Такие баснословно богатые русские, возможно, не эмигранты в традиционном смысле (очень многие до сих пор живут, как минимум иногда, в Москве), но их считают публичными образцами путинского режима, деятелями "культурной дипломатии", которые призваны создавать позитивный имидж глубоко коррумпированной клептократии. Следят ли за ними? В современном мире наследники КГБ не имеют необходимости эксплуатировать светлые воспоминания о детстве, а могут опираться на гораздо более убедительный аргумент - деньги", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast