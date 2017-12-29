Произойдет ли в 2018 году раскол ЕС?

О том, почему попытка перевоспитать жителей Центральной и Восточной Европы в сторонников Брюсселя с помощью финансового давления и уголовных процессов является плохой идеей, рассуждает Кристиан Ортнер на страницах австрийского издания Die Presse.

"В 2018 году внутри ЕС грозит с силой вспыхнуть экзистенциальный конфликт", - уверен журналист.

"Так называемые страны Вишеградской группы, Польша, Венгрия, Словакия и Чешская Республика (...), имея союзников в Прибалтике и на Балканах, имеют значительный вес как силовой блок", - отмечает автор.

В конфликте, по мнению журналиста, речь идет не только о распределении беженцев, но и о том, каким хотят видеть ЕС его жители. То, что является желаемым в "вишеградской" Европе, сталкивается с непониманием, недоумением и неприятием со стороны западной части союза: это постоянное обращение к христианству и Церкви, сильная национальная ориентация, склонность к авторитарным формам правления, небрежное обращение с системой сдержек и противовесов (например, в Польше), отрицание слишком либерально-светских моделей общества, определенное двойственное отношение к путинской России (в Венгрии), передает издание.

"Все это не без основания вызывает растущее недоумение со стороны Берлина, Парижа и Брюсселя", - отмечает автор.

"Желание перевоспитать этих людей в европейцев по "брюссельскому фасону" с помощью комбинации из финансового давления, юридических атак и открытой клеветы, что предпринимается в настоящее время, вероятно, потерпит основательную неудачу", - считает журналист.

Необходимо не бюрократическое и экономическое влияние, а лучшие аргументы, более убедительные позиции и привлекательные ценности, полагает Кристиан Ортнер.

"Неважно, идет ли речь о мигрантах или "европейских ценностях" - желание навязать их странам Вишеградской группы или другим государствам в ЕС, которые этого не хотят, может в действительности привести к расколу ЕС", - пишет автор в заключение.