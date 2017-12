29 декабря 2017 г. Оуэн Боукотт | The Guardian Британского премьера Джона Мейджора призывали списать советский долг в обмен на разоружение Премьера Великобритании Джона Мейджора призывали списать СССР долг в обмен на разоружение советского ядерного арсенала, сообщает журналист The Guardian Оуэн Боукотт со ссылкой на обнародованные документы из Национального архива. В декабре 1991 года премьер получил предложение от Европейского банка реконструкции и развития. Глава организации Жак Аттали писал: "Дорогой Джон, как вы понимаете, главные проблемы мира, связанные сегодня с Советским Союзом, это долг и ядерное оружие. Поэтому я хотел бы предложить, чтобы мы подумали об использовании одной проблемы для решения другой, то есть организации ядерно-долговой сделки - частичного или полного обмена ядерного оружия на облегчение долгового бремени. Цена мира на Земле может составить лишь около 1% совокупного годового оборонного бюджета стран "Большой семерки". Советский долг оценивался в 60 млрд долларов, а запасы ядерного оружия - в 25 тыс. единиц, уточняется в статье. По данным The Guardian, в тот же день, 11 декабря, Мэйджор получил записку о предстоящих переговорах НАТО с СССР о сокращении ядерного оружия. В ней Форин-офис предупреждал о "несовместимости" целей США и Франции: американцы хотели избежать подробных дискуссий до переговоров, французы стремились к согласованному общему подходу. Мейджор написал на записке: "О боже!" Среди документов есть также стенограмма беседы с Борисом Ельциным от 20 августа, сообщает The Guardian. "Ельцин перебил и сказал, что танки двигаются к зданию, в котором он находится. У него осталось всего около пяти минут. Он был благодарен премьер-министру за его поддержку... Были предприняты активные усилия, чтобы занять здание, в котором он и его коллеги были заблокированы второй день подряд", - приводится в статье цитата из документа. Ельцин не исключал штурма здания, но, по его словам, на улицах были "сотни тысяч его сторонников". После подавления путча жена премьера Норма Мейджор была намерена связаться с Раисой Горбачевой, которую вместе с мужем удерживали в Крыму. The Guardian цитирует документ: "Советский МИД передал Раисе Горбачевой желание госпожи Мейджор провести телефонный разговор. Госпожа Горбачева была благодарна за дружеское беспокойство, но из-за событий последней недели она плохо себя чувствовала и не могла на тот момент позвонить. Она надеется сделать это в должное время". СССР оставалось существовать несколько месяцев, и в сентябре 1991 года канцлер казначейства Норман Ламонт предупреждал Мейджора: "Страны "Большой семерки" разделяют точку зрения, что сейчас, безусловно, не время рисковать большими суммами государственных денег в Советском Союзе". "За крахом коммунистической системы последовали мольбы о продовольственной помощи", и в начале декабря Мейджор предложил Горбачеву дополнительные средства на продовольствие и медикаменты, а также передал Санкт-Петербургу продовольственную помощь на 20 млн фунтов. "В Уайтхолле возражали, заявляя, что продовольственные субсидии помешают появлению частных рынков", - пишет автор материала. По выражению журналиста, еще одной "моральной дилеммой" стали требования стран Балтии о возвращении золотых слитков на 100 млн фунтов. Они были отданы на хранение в Лондон в 1940 году, но со временем британское правительство их продало. "Тщательно изучив вопрос, я пришел к выводу, что Великобритания должна вернуть золото или его эквивалент по сегодняшним ценам", - писал Мейджору 20 декабря главный секретарь казначейства Дэвид Меллор. Источник: The Guardian