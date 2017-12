29 декабря 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Что будет в 2018? Только россияне знают точно Путин - президент, это считается в России делом решенным, пишут СМИ, анализируя различные аспекты путинской системы правления. Единственная руководящая идея - стабильность. Всяческие "саакашвили" и "навальные" - враги. Идет волна ресоветизации. Годовщина ЧК показала "темный культ тайной полиции". Молодежь не в восторге, но "думать, что в молодом поколении произошел перелом, - это иллюзия", сообщает "Левада-Центр". "Владимир Путин баллотируется на очередной срок на выборах в будущем году, и, похоже, его ждет легкая победа, - пишет в редакционной статье The Washington Times. - Он ничего не оставляет на волю случая. Путин помнит, что г-жа Клинтон в США тоже шла к легкой победе, но провалилась". "Популярность Путина в российском народе бесспорна и неподдельна. Его рейтинг остается на отметке 80%, хотя российская экономика уже несколько лет находится в тяжелом положении", - отмечают авторы статьи. И все же Путин "старается гарантировать, что конкурентов не будет, пусть даже самых маленьких и слабых". Алексей Навальный, "антикоррупционный активист", создал себе электоральную базу по всей России. Он неплохо показал себя как кандидат в мэры Москвы четыре года назад, получив 27%. ЦИК запретил Навальному регистрироваться, сославшись на его судимость. "Судимость была по сфабрикованному делу", - пишет издание. "Путин создает впечатление, что похож больше на Влада Цепеша, чем на обычного кандидата в президенты. А впечатления не всегда обманчивы", - замечает The Washington Times. "Россияне преклоняются перед Путиным, потому что он обещает вернуть стране прежнее величие. Однако как обстоят дела с этим величием?" - пишет корреспондент Die Welt Павел Локшин. "За 17 лет у власти Путин давал много обещаний. Некоторые из них он выполнил, по другим остался в долгу", - говорится в статье. "15 лет назад Путин был желанным гостем на Западе: он поддерживал борьбу с терроризмом своего закадычного друга Джорджа Буша-младшего и считался реформатором", - отмечает журналист. Так, в 2002 году многие в Польше ожидали от Путина извинений за Катынский расстрел 1940 года: извинений не последовало, как и компенсаций полякам, пострадавшим от сталинских репрессий. В 2004 году Путин обещал в течение 5-10 лет исправить "историческую несправедливость", связанную с лишением Церкви ее имущества. В итоге "Церковь, используя новое законодательство, забирает себе недвижимость, которая никогда не находилась в ее собственности: например, старые лютеранские церкви или крепости Тевтонского ордена в Калининграде", - сообщается в публикации. В 2009 году Путин торжественно обещал сократить количество чиновников. "Однако Путин, который держится за президентское кресло так же, как многие провинциальные бюрократы за свои должности, не добился успеха: сегодня в России 1,5 млн чиновников, что почти на 400 тыс. больше, чем в РСФСР в 1988 году. (...) В прошлом году на их содержание Москва потратила больше денег, чем на образование и здравоохранение", - указывает Локшин. Весной 2012 года Путин заявил, что через 2-3 года Россия войдет в число пяти крупнейших экономик мира. "Несмотря на экономический кризис и санкции, ему почти удалось сдержать свое обещание: по паритету покупательной способности в 2016 году Россия занимала 6-е место в мире после Германии. (...) По ВВП на душу населения, по данным МВФ, Россия занимает 52-е место", - передает издание. В 2015 году Путин пообещал развернуть 40 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В конце года 35 МБР поступили на вооружение. "Для некоторых обещаний Путина Земля слишком мала", - с иронией замечает автор публикации. Так, в 2015 году президент обещал до 2023 года восстановить российскую славу в космическом пространстве. Все это остается лишь планами. "Недавно в результате неудачного старта ракеты "Союз" были потеряны 17 спутников", - говорится в статье. Корреспондент Neue Zürcher Zeitung побеседовал с известным российским социологом Львом Гудковым, директором "Левада-Центра". "Как объяснить стабильную популярность Путина?" "В России установился режим, который становится все более авторитарным и полностью контролирует информационное пространство. Важнейшую роль здесь играет телевидение. ТВ создает искусственную реальность, с большим суггестивным воздействием ведет пропагандистские кампании", - сказал Гудков. "Гордость быть гражданами великой державы компенсировала людям отсутствие социальной защиты, бедность, уязвимость по отношению к произволу власти. (...) Придя к власти, Путин использовал возникший после распада СССР комплекс неполноценности", - отметил аналитик. По мнению Гудкова, сейчас в России идет волна ресоветизации, управляемой сверху, "потому что у путинского режима нет других идеологических основ". Реанимируются советские представления, например, о том, что Россия окружена врагами. "Почему все коррупционные скандалы в Москве не имели никаких негативных последствий для авторитета Путина?" "Путин - это тефлоновый президент. Он использует психологический механизм, при котором он остается выше любой критики. Для авторитарных режимов является типичным, когда народный гнев направлен на более низкие уровни: вместо султана - на великого визиря, вместо царя - на бояр, в данном случае - на правительство и окружение Путина, но не на него лично", - отметил социолог. В интервью глава "Левада-Центра" также подчеркнул, что из года в год его аналитический центр констатирует уменьшение явки избирателей на выборах. "Голосуют только конформисты", - сказал аналитик. "Волна протестов этого года создала впечатление, что у молодого поколения растет новый протестный потенциал", - заметил журналист. "Думать, что в молодом поколении произошел перелом, - это иллюзия", - заявил социолог, отметив, что протестующие, осознавшие "опасность и бесперспективность авторитаризма", представляют собой незначительную группу населения. На вопрос о том, стоит ли ждать новых внешнеполитических "авантюр", социолог ответил: "В ближайшем окружении президента есть группы, из аппарата безопасности, которые (...) заинтересованы во внешнеполитических провокациях. Однако экономическая ситуация ставит этому свои пределы. Санкции действуют". Заместитель председателя движения "Открытая Россия" и председатель совета "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимир Кара-Мурза в статье для The Washington Post обращает внимание на празднование в России столетия основания ЧК. Он напоминает, что Путин в официальном поздравлении "офицерам и ветеранам" призвал "чтить традиции и заветы своих предшественников". "Учитывая политические репрессии в современной России, они, кажется, так и делают", - пишет автор. "В интервью главной государственной газете директор ФСБ Александр Бортников превозносил главу НКВД при Сталине Лаврения Берию", а также заявил, что "в преследованиях и показательных судах в период Большого террора 1930-х была "объективная сторона". "Чрезмерность этой похвалы шокировала даже некоторых приверженцев путинского режима", - пишет Кара-Мурза. По оценкам историков, жертвами "красного террора" во время Гражданской войны стали до 2 млн человек. Самая часто цитируемая оценка общего числа людей, затронутых политическими репрессиями в СССР, составляет 30 млн, говорится в статье. Кара-Мурза добавляет, что мало к каким государственным ведомствам население испытывало такое же презрение, как к КГБ. Вспоминая о событиях августа 1991 года, Кара-Мурза пишет, что штаб-квартира КГБ на Лубянской площади стала "первой символической мишенью толпы". Многие собравшиеся хотели захватить здание, но лидеры демократического правительства их отговорили, пообещав реформировать систему изнутри. Какими бы ни были их намерения, им это не удалось, говорится в статье. Как признавал впоследствии президент Борис Ельцин, "система органов ВЧК - ОГПУ - НКВД - НКГБ - МГБ - КГБ - МБ оказалась нереформируемой". "Демократическое постпутинское правительство в России должно будет приложить все усилия, чтобы в полной мере смириться с фактом прошлых преступлений, совершенных от имени государства, и сделать официальное празднование основания ЧК в России столь же немыслимым, каким было бы празднование основания гестапо или Штази в современной Германии", - пишет Кара-Мурза. "В четверг президент России, выступая после взрыва в Санкт-Петербурге, сказал, что велел спецназовцам "не брать пленных" во время терактов и разрешил полиции "ликвидировать бандитов на месте", - сообщает Эндрю Э.Крамер в The New York Times. "Путин давно уже отполировал свой образ жесткого борца с террором, и эти его комментарии достойны внимания не как изменения в политике (российские антитеррористические силы расстреляли десятки подозреваемых в терроризме за прошедшие годы), а как проявление антитеррористического бахвальства, которым он славился на заре президентской карьеры", - говорится в статье. Аналитики ожидали, что в фокусе предвыборной кампании окажется решение Путина аннексировать Крым, отняв его у Украины. Этот ход был популярен в России. "Однако ряд терактов и сорванных заговоров недавно вернул терроризм в центр внимания", - указывает Крамер. "Владимир - вождь навсегда?" - задается вопросом обозреватель портала Slate.fr Даниэль Верне. От мартовских выборов никто не ждет сюрпризов. Победа Путина считается уже достигнутой. По данным автора, 75% россиян говорят, что готовы за него проголосовать. Самому серьезному оппозиционеру, Навальному, "ЦИК не разрешил выставлять свою кандидатуру из-за судебного постановления по какому-то темному делу о мошенничестве", - пишет автор статьи. Еще есть бывшая телезвезда, дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга, однако Ксении Собчак довольно трудно будет увлечь за собой маленький контингент либеральных и демократических избирателей. Единственным российским политиком, имевшим хоть какой-то шанс объединить оппозиционеров, был Борис Немцов. Он был убит в феврале 2015 года под стенами Кремля, напоминает обозреватель. Когда Путин приступит к своему четвертому мандату, он будет пребывать у власти 18 лет - как Леонид Брежнев (1964-1982), и такое сравнение не слишком лестное. Когда в 2024 году его срок закончится, Путину будет 71 и, по Конституции, он не сможет больше баллотироваться. Что он будет делать? Возможно, "выходом может стать создание некого Высшего Совета страны под руководством Путина, который даст ему более высокие полномочия, чем самому президенту", пишет Верне. В 2016 году он создал Национальную гвардию - структуру из 400 тыс. человек. "Управление ею он поручил Виктору Золотову, одному из своих бывших телохранителей и... спарринг-партнеров по дзюдо. Ему он доверяет больше, чем министрам обороны и внутренних дел или главе спецслужб. Тем самым была обнаружена его цель - предохранить себя от "цветных революций", наподобие тех, что произошли в Грузии и на Украине", - указывает Верне. У Путина только одна программа: остаться. Он потерпел неудачу с модернизацией экономики, которая остается зависимой от экспорта сырья. "Власть заменила общественный договор, связывавший ее с обществом: вы потребляете и не вмешиваетесь в политику - на националистическую риторику, нашедшую свое применение на Украине и в Сирии. Путин может гордиться тем, что вернул Москве ее статус незаменимого голоса в международном концерте держав", - пишет Верне. Но что сверх этого? Единственная руководящая идея: стабильность. На ежегодной пресс-конференции он даже ввел в словарь новое имя нарицательное: он выступил против тех "саакашвили", которые подстрекают к заговорам против существующей власти. Для Путина "саакашвили" - это синоним бунтовщика, провокатора, нарушителя спокойствия, говорится в статье. Он рассчитывает на еще присутствующее у части населения неприятие хаоса первых посткоммунистических лет, с тем чтобы убедить людей, что его правлению нет альтернативы. Однако после падения СССР прошло уже более четверти века. Новые поколения подключены к глобализации и ждут чего-то другого, чем сохранение того, что есть. "До сегодняшнего дня Путин не продемонстрировал, что у него есть ответ на этот вызов", - заключает Верне.