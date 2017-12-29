Прощай, Лондон, алло, Берлин, вот Москва

"В 2018 году у Европы есть две трудных и безотлагательных задачи: урегулировать "Брекзит" так, чтобы обе стороны остались невредимы, и дождаться формирования стабильного правительства в Германии", - пишет в редакционной статье La Vanguardia. "Все это происходит на фоне брожения: нарастают движения ультраправых (в Австрии только что появилось консервативное правительство с участием опасной, ксенофобской Австрийской партии свободы - союзницы президента Путина) и возрождаются закоренелые националистические течения, чей рецепт для Европы вовсе не предполагает дальнейшую интеграцию (в настоящее время эту угрозу олицетворяют Польша и Венгрия)", - говорится в статье.

По мнению издания, на нынешнем, втором этапе переговоров о "Брекзите" у Лондона больше преимуществ: он надеется воспользоваться противоречивыми интересами 27 стран ЕС, применив традиционное "разделяй и властвуй".

В этой связи газета советует проводить переговоры так, чтобы не оказалось ни победителей, ни побежденных.

"Временное ослабление Меркель - дурная новость для Европы, которая по-прежнему зависима от франкогерманского тандема", - пишет издание.

"Теперь сильная личность, европеист с концепцией будущего - это Макрон", - считает La Vanguardia. Французы выбирали между начинающим политиком-реформатором и Марин Ле Пен ("чей Национальный фронт был и остается величайшей конкретной угрозой для будущего ЕС"). "Брюссель может пережить "Брекзит", но не мог бы пережить активной враждебности со стороны Французской Республики или ее выхода из блока", - поясняет издание.

Говоря о Восточной Европе, газета находит любопытным, что "Польша, Венгрия и Словакия, получившие помощь от ЕС и оказавшиеся под его эгидой, совсем как Испания и Португалия в 1980-1990-е, настороженно относятся к европейской модели, которая не исчерпывается торговлей и евро".

"В основе таится возрождение национальных идентичностей, несовместимое с тем Евросоюзом, каким он задумывался 60 лет назад. Речь идет о фланге, географически близком к России, которая в 2018 году посредством выборов сделает Владимира Путина вторым по стажу лидером страны (первое место - у Сталина). К возвеличиванию на выборах следует прибавить ЧМ по футболу, который состоится в России летом, - событие планетарного масштаба, из которого Путин попытается извлечь дивиденды в области национального могущества и международной проекции силы. Итак, для Европы год будет очень сложным", - заключает издание.