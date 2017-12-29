Маленькие секреты подчиненного государственного телевидения в России

Журналист телерадиовещательной компании, конфликтующий со своим работодателем, раскрывает методы и атмосферу на телеканале "Россия 1", пишет корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Дмитрий Скоробутов в августе 2016 года ночью в помещении ВГТРК, российской государственной телевещательной компании, поссорился со своим сильно подвыпившим коллегой, который его жестоко избил, так что он получил контузию головного мозга и смещение шейного позвонка. Вскоре после этого журналист был уволен, в течение года он обращался в судебные органы, а теперь раскрывает методы своего работодателя, говорится в статье.

Скоробутов проработал 15 лет шеф-редактором программы "Вести", выпускающей новости несколько раз в день на первом телеканале "Россия 1", и хорошо знал своего обидчика, на которого он неоднократно жаловался за нахождение на работе в нетрезвом состоянии, отмечает автор статьи. "Он не переносил то, что я гей, и постоянно отпускал в мой адрес непристойные шутки", - говорит Скоробутов.

Тем не менее, ВГТРК не встала на его сторону. "Кондрашов боится скандала. Он публичная персона", - считает журналист. "Андрей Кондрашов, директор "Вестей", действительно известен. Он был собеседником Владимира Путина в документальном фильме "Крым. Путь на Родину", показанном в марте 2015 года на "России 1", где оправдывалась аннексия украинского полуострова", - пишет Мандро.

Скоробутов достает листок из своего досье: "Вот как это происходит, мы каждый день получаем одно и то же". В этом документе, как и во многих других, фигурирует список тем, которые надо обсуждать, и другой список, подчеркнутый жирной чертой и отмеченный восклицательным знаком: "Не давать" или "спросить совета", описывает корреспондентка.

"Совещания по информации проходили по четвергам в Кремле. Под руководством Громова (Алексей Громов - глава управления пресс-службы администрации президента. - Прим. Le Monde), и на следующий день у нас проходило наше еженедельное собрание", - продолжает Дмитрий Скоробутов. "Нам запрещали находиться в Facebook, а тот, кто там все-таки появлялся, публиковал только фото котиков и цветочков, - добавляет он. - Один из моих друзей написал пост, более-менее благоприятный для Навального, так его выгнали через два часа".

Журналисты находятся под контролем. Их трудовой договор продлевается каждый год. Зарплата бывшего шеф-редактора, указанная в его договоре, кажется невероятно низкой: 9800 рублей в месяц, то есть 132 евро по курсу 2016 года. "Большая часть нам выплачивалась в виде премий", - пояснил он Le Monde.

Сегодня Дмитрий Скоробутов оказался без средств, по его словам, он является жертвой угроз и живет в страхе: "Журналист и гей в России - какое у меня будущее?"