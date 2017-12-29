По словам российского хакера, он оставил при взломе DNC свои отпечатки для доказательства, что взлом совершен по приказу Путина

"Российский хакер, который бросил вызов Владимиру Путину, заявив, что взломал Национальный комитет демократической партии США (DNC) по приказу высокопоставленного сотрудника российской службы безопасности, теперь заявляет, что оставил на серверах DNC свои личные данные, которые могут доказать, что за этим взломом стоял он. Если это правда, данная деталь подкрепляет его заверения о российском вмешательстве в выборы 2016 года", - пишет Захари Фраер-Биггс в Newsweek.

"Константин Козловский - кибервзломщик, ранее заявивший, что взломал сервер DNC по приказу ФСБ, сказал телеканалу "Дождь", что спрятал номера паспорта и визы на посещение острова Сен-Мартен в файле данных в системах DNC, чтобы позднее подкрепить свои показания, согласно сайту McClatchy", - говорится в статье.

"Благодаря новой детали показания Козловского звучат более достоверно. Сейчас он ожидает суда (в России. - Прим. ред.) за взлом банка, не связанный с атакой на DNC. Ранее российский спецслужбист, о котором идет речь (Дмитрий Докучаев), опроверг заверения Козловского. Однако сам Докучаев тоже задержан по секретному обвинению в государственной измене, которое может иметь отношение к его предположительной роли в том, что американские спецслужбы получили подтверждение взлома DNC", - передает Фраер-Биггс.