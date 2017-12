29 декабря 2017 г. Меган Спесиа | The New York Times Facebook удалил аккаунты властелина Чечни, спровоцировав вопросы о собственной политике В Facebook сообщили, что аккаунты Рамзана Кадырова были деактивированы из-за санкций США, но многие другие фигуранты санкционных списков по-прежнему активны в Facebook и Instagram, сообщает журналист The New York Times Меган Спесиа. "Действия против чеченского лидера - несмотря на насилие, которое тот совершал в прошлом, - лишь последний эпизод на вид своевольного и порой непрозрачного процесса принятия решений, за который критикуют гиганта социальных медиа", - отмечает автор статьи. Спесиа поясняет: "У Facebook, которому принадлежит также Instagram, нет исчерпывающего набора правил насчет удаления учетных записей или сообщений. Вместо этого Facebook опирается на порой запутанный набор "стандартов сообщества", а также на алгоритм и заявления пользователей о нарушениях на платформе. Нахождение в санкционном списке на данный момент, по всей видимости, не нарушает обнародованные стандарты сообщества". Между тем Кадыров и российское правительство хотят, чтобы Facebook объяснил свои действия, а в Facebook защищают свое решение об удалении учетных записей. "Нам стало известно, и теперь мы это подтвердили, что аккаунты, по-видимому, поддерживаются сторонами или от имени сторон, которые числятся в американском списке граждан особых категорий и запрещенных лиц и, следовательно, на них распространяется действие торговых санкций США. В связи с этим Facebook юридически обязан деактивировать эти аккаунты", - цитирует The New York Times заявление пресс-секретаря компании. В этой связи возникают серьезные вопросы, считает Дженнифер Стиса Граник, юрист проекта по вопросам свободы слова, частной жизни и технологий в рамках Американского союза защиты гражданских свобод. "Это, по-видимому, не закон, который написан или предназначен для особых ситуаций, когда законно или целесообразно подавлять свободу слова", - сказала она. "Компания, по-видимому, не применяет эту политику ко всем, кто находится под санкциями США", - говорится в статье. "У президента Венесуэлы Николаса Мадуро активная страница на Facebook, несмотря на то, что в июле этого года Министерство финансов ввело в отношении него санкции и назвало "диктатором, игнорирующим волю народа Венесуэлы", - приводит пример журналистка The New York Times. Члены правительства Мадуро, которые числятся в санкционных списках, также активны на Facebook. Facebook не ответил на вопросы об этих противоречиях, говорится в статье. Между тем аккаунт Кадырова в российской социальной сети ВКонтакте все еще действует, а также в Twitter и Telegram, сообщает Спесиа. В заключение журналистка цитирует пост Кадырова в Telegram: "В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они, ни их хозяева". Источник: The New York Times