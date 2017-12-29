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29 декабря 2017 г.
29 декабря 2017 г.

Эндрю Э. Крамер | The New York Times

После взрыва в Санкт-Петербурге Путин приказал полиции "ликвидировать" террористов

"В четверг президент России Владимир Путин, выступая после взрыва в Санкт-Петербурге, сказал, что велел спецназовцам "не брать пленных" во время терактов и разрешил полиции "ликвидировать бандитов на месте", - сообщает Эндрю Э.Крамер в The New York Times.

"Путин давно уже отполировал свой образ жесткого борца с террором, и эти его комментарии достойны внимания не как изменения в политике (российские антитеррористические силы расстреляли десятки подозреваемых в терроризме за прошедшие годы), а как проявление антитеррористического бахвальства, которым он славился на заре президентской карьеры, - говорится в статье. - Сейчас он баллотируется на четвертый президентский срок, и аналитики ожидали, что в фокусе кампании окажется его решение аннексировать Крым, отняв его у Украины. Этот ход был популярен в России. Выборы назначены на 18 марта - четвертую годовщину аннексии".

"Однако ряд терактов и сорванных заговоров недавно вернул терроризм в центр внимания. Комментарии Путина прозвучали через день после того, как в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге - втором по величине городе России - взорвалась бомба, ранив порядка десяти человек", - указывает Крамер.

Источник: The New York Times


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