29 декабря 2017 г. Эндрю Э. Крамер | The New York Times После взрыва в Санкт-Петербурге Путин приказал полиции "ликвидировать" террористов "В четверг президент России Владимир Путин, выступая после взрыва в Санкт-Петербурге, сказал, что велел спецназовцам "не брать пленных" во время терактов и разрешил полиции "ликвидировать бандитов на месте", - сообщает Эндрю Э.Крамер в The New York Times. "Путин давно уже отполировал свой образ жесткого борца с террором, и эти его комментарии достойны внимания не как изменения в политике (российские антитеррористические силы расстреляли десятки подозреваемых в терроризме за прошедшие годы), а как проявление антитеррористического бахвальства, которым он славился на заре президентской карьеры, - говорится в статье. - Сейчас он баллотируется на четвертый президентский срок, и аналитики ожидали, что в фокусе кампании окажется его решение аннексировать Крым, отняв его у Украины. Этот ход был популярен в России. Выборы назначены на 18 марта - четвертую годовщину аннексии". "Однако ряд терактов и сорванных заговоров недавно вернул терроризм в центр внимания. Комментарии Путина прозвучали через день после того, как в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге - втором по величине городе России - взорвалась бомба, ранив порядка десяти человек", - указывает Крамер. Источник: The New York Times