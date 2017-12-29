Президент, которого похищали инопланетяне

На днях, в свете проведения чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, под прицелом критики оказалась международная шахматная федерация ФИДЕ, передает Süddeutsche Zeitung.

Из-за необходимости соблюдения арабских правил в одежде, а также в связи с положением женщин в стране, от участия в чемпионате отказалась украинская шахматистка Анна Музычук. Ссылаясь на ситуацию с соблюдением прав человека в стране, в соревнованиях также не будет участвовать американский гроссмейстер Хикару Накамура, сообщается в публикации.

"Однако для ФИДЕ это, кажется, не имеет значения. Главное, что представители наследного принца Мухаммеда бен Салмана гарантируют пару миллионов долларов", - отмечает автор публикации Йоханнес Аумюллер.

"Ответственность за это несет, в первую очередь, господин по имени Кирсан Илюмжинов. Это богатый бизнесмен и бывший политик из российской республики Калмыкия, который уже 22 года возглавляет ФИДЕ", - говорится в статье.

По мнению автора, разрушительными для шахматного спорта являются несколько прецедентов, ответственность за которые несет Илюмжинов (некогда живописавший, как его похитили инопланетяне). "Сюда относится его давнее пристрастие встречаться за шахматной доской с диктаторами вроде Муаммара Каддафи. С федерацией и с переизбраниями Илюмжинова также связано несколько сомнительных финансовых операций", - передает Аумюллер.

"Он удержался на верхушке шахматной федерации благодаря различным приемам подтасовки и несмотря на жаркую борьбу за власть. Не только "темные силы" из Восточной Европы и Аравии поддерживали его годами, но и представители Европы", - пишет автор. Если Илюмжинов будет переизбран на пост президента ФИДЕ в 2018 году, это станет разрушительным для шахматного спорта, считает журналист.