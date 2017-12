29 декабря 2017 г. Дэн Бойлан, Гай Тейлор | The Washington Times Весь мир обеспокоен на фоне того, как вмешательство в выборы в русском стиле охватывает хрупкие демократии "В Вашингтоне бушуют дебаты по поводу истинного масштаба и последствий российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. Однако источники в разведке утверждают, что хакерские взломы, фейковые новости и манипуляции с соцсетями со стороны Москвы создали глобальную тенденцию, которая сейчас угрожает некоторым из самых хрупких демократий в мире", - пишет The Washington Times. "Это было подобно тому, как будто Давид метнул камень из пращи Голиафу в глаз, и Голиаф на самом деле споткнулся, - заявил один источник. - Если Америку может пошатнуть такая кампания, представьте себе, что случится, если это повторится в таких местах, как Кения". По словам ведущего международного консультанта, пожелавшего сохранить анонимность, русские создали образец для подрывных действий XXI века, который сейчас имитируют мастера пиар-манипуляций и сомнительные компании цифровых данных, сея хаос на выборах везде, где могут. Интервью, которые The Washington Times взяла более чем у трех десятков бывших и настоящих законодателей, дипломатов и сотрудников разведслужб США и других стран, демонстрируют значительный консенсус относительно того, что кремлевских оперативников мало волновало, кто победит - Трамп или Клинтон. Напротив, утверждают они, цель Москвы была проще: спровоцировать хаос в американской политической и медиа-сферах, чтобы заставить граждан США усомниться в честности демократического процесса. "Америка была образцом закона, порядка и демократических принципов", - сказал бывший постпред Молдавии при ООН Владимир Лупан. Занимающий прозападные позиции и также ставший мишенью московских кампаний по дезинформации, Лупан утверждает, что многие бывшие советские государства отреагировали с недоверием на то, что Вашингтон мог пасть жертвой российских манипуляций. "Мы надеемся, что это просто мелкая неурядица и что США смогут очистить и исправить все, что произошло", - сказал он. "Тем временем некоторые противники Америки утверждают, что видимость того, что Россия как-то повлияла на выборы, подкрепляет представления о том, что США - это государство в состоянии упадка", - говорится в статье. "Я не знаю, заставила ли эта конкретная версия выглядеть сильной Россию, но это, безусловно, заставило США выглядеть слабыми", - заявил The Washington Times профессор Тегеранского университета Сейид Мохаммад Маранди. "В течение года после выборов тенденция распространения фейковых новостей через социальные сети вышла на международный уровень, особенно в Африке", - отмечает издание. "Самым ярким примером послужила Кения, где после августовских президентских выборов социальные сети запестрели сообщениями о широко распространенном насилии на улицах. Уловка заключалась в том, что эти сообщения были фиктивными", - говорится в статье. "Речь здесь идет не о том, что какая-то большая внешняя сила устраивает манипуляции, - заявил источник газеты, - но местные политические игроки нанимают иностранные фирмы, чтобы они засоряли соцсети фейковыми новостями". В сентябре сенсацией стало то, что локальная махинация с фейковыми новостями в Южной Африке дала обратный результат, приведя к банкротству одну из самых мощных в мире компаний по связям с общественностью, говорится в статье. Клиенты Bell Pottinger, соучредителем которой был Тимоти Белл, бывший советник по связям с общественностью британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, исчезли за одну ночь после проведения того, что южноафриканская пресса назвала "массовой расистской пропагандистской войной при помощи фейковых новостей". Впрочем, Иран и Китай не разделяют настороженности других стран, отмечает издание. "Тот факт, что США вмешивались в выборы в других странах, не был секретом для людей во всем мире", - написал вашингтонский корреспондент China Daily Чэнь Вэйхуа. Он напомнил читателям China Daily, что президент Клинтон одобрил кредит России в размере 10,2 млрд долларов в 1996 году из Международного валютного фонда, что стало решающим фактором в переизбрании в том году Бориса Ельцина. Источник: The Washington Times