29 декабря 2017 г. Редакция | The Washington Times Президентская гонка с перепуганным видом "Владимир Путин баллотируется на очередной, на сей раз шестилетний срок на выборах в будущем году, и, похоже, его ждет легкая победа", - пишет в редакционной статье The Washington Times. "Но он ничего не оставляет на волю случая", - говорится в статье. По мнению издания, Путин помнит, что г-жа Клинтон в США тоже шла к легкой победе, но провалилась. "Популярность Путина в российском народе бесспорна и неподдельна. Его рейтинг остается на отметке 80%, хотя российская экономика уже несколько лет находится в тяжелом положении", - отмечают авторы статьи. И все же, считает издание, Путин "старается гарантировать, что конкурентов не будет, пусть даже самых маленьких и слабых". "41-летний Алексей Навальный, "антикоррупционный активист", создал себе электоральную базу по всей России: это доказывает факт организации им нескольких общенациональных акций протеста. Он неплохо показал себя как кандидат в мэры Москвы четыре года назад, получив 27% голосов. Он создал представительства в 84 городах и планировал в будущем году бросить вызов Путину на президентских выборах", - говорится в статье. ЦИК запретил Навальному регистрироваться, сославшись на его судимость. "Судимость была по сфабрикованному делу", - пишет издание. Газета полагает: "Но суровое обращение с Навальным создает риск, что президентская кампания выплеснется на улицы, где претендент чувствует себя прекрасно, - на улицы, куда Путин совершенно не хочет выходить". Издание цитирует видеообращение Навального: выборов "у нас не будет, потому что Владимир Путин страшно перепуган", в конкуренции с Навальным Путин "видит угрозу". "Владимир Путин создает впечатление, что похож больше на Влада Цепеша, чем на обычного кандидата в президенты. А впечатления не всегда обманчивы", - заключает The Washington Times. Источник: The Washington Times