Нарушенные обещания Путина

"Россияне преклоняются перед Путиным, потому что он обещает вернуть стране прежнее величие. Однако как обстоят дела с этим величием?" - пишет корреспондент Die Welt Павел Локшин.

"За 17 лет у власти Путин давал много обещаний своим гражданам и иностранным партнерам. Некоторые из них он выполнил, по другим остался в долгу", - пишет автор, представляя обзор шести наиболее интересных, на его взгляд, обещаний Путина.

"15 лет назад Путин был желанным гостем на Западе: он поддерживал борьбу с терроризмом своего закадычного друга Джорджа Буша-младшего и считался реформатором", - отмечает журналист. Так, в 2002 году многие в Польше ожидали от Путина извинений за Катынский расстрел 1940 года: извинений не последовало, однако Путин обещал создать правовую базу для возмещения вреда потерпевшим - тот, кто пострадал в Польше от сталинских репрессий, должен был получить деньги от Москвы. "Однако этого поляки ждут по сей день", - пишет автор, отмечая, что после аннексии Крыма российско-польские отношения находятся на нуле.

В 2004 году Путин обещал в течение 5-10 лет исправить "историческую несправедливость", связанную с лишением Церкви ее имущества после Октябрьской революции. В 2010 году Думой был принят соответствующий закон. "Сегодня Церковь, используя новое законодательство, забирает себе недвижимость, которая никогда не находилась в ее собственности: например, старые лютеранские церкви или крепости Тевтонского ордена в Калининграде", - сообщается в публикации.

В 2009 году Путин торжественно обещал сократить количество чиновников в целях борьбы с бюрократией. "Однако Путин, который держится за президентское кресло так же, как многие провинциальные бюрократы за свои должности, не добился успеха: сегодня в России 1,5 млн чиновников, что почти на 400 тыс. больше, чем в РСФСР в 1988 году. (...) В прошлом году на содержание множества своих чиновников Москва потратила больше денег, чем на образование и здравоохранение", - указывает Локшин.

Весной 2012 года Путин заявил, что через 2-3 года Россия войдет в число пяти крупнейших экономик мира. "Несмотря на экономический кризис и санкции, ему почти удалось сдержать свое обещание: по паритету покупательной способности в 2016 году Россия занимала 6-е место в мире после Германии. Как бы Путин ни гордился этими цифрами, они не означают, что россияне стали особенно состоятельными: при расчете на основании паритета покупательной способности ВВП на душу населения, по данным МВФ, Россия занимает 52-е место", - передает издание.

В июне 2015 года Владимир Путин пообещал, что к концу года воздушно-космические силы России развернут 40 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В конце года министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что армии предоставлены 35 из 40 обещанных МБР, говорится далее.

"Для некоторых обещаний Владимира Путина Земля слишком мала", - с иронией замечает автор публикации. Так, в 2015 году президент обещал до 2023 года восстановить российскую славу в космическом пространстве. Еще до окончания миссии МКС Россия должна запустить собственную космическую станцию. "Спустя два года после обещания Путина все это остается лишь планами. (...) И неудивительно, ведь российская космическая промышленность переживает глубокий кризис: недавно в результате неудачного старта ракеты "Союз" были потеряны 17 спутников", - говорится в статье.