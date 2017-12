29 декабря 2017 г. Рик Ноак | The Washington Post В этом году странные рукопожатия Трампа озадачили мировых лидеров. Но они быстро научились "Когда премьер Бельгии Шарль Мишель во время ток-шоу на этой неделе вспоминал 2017 год, самым примечательным из происшествий ему показалось рукопожатие с президентом Трампом", - рассказывает журналист The Washington Post Рик Ноак. "Я не тренировался, но мысленно подготовился. Я видел по телевизору, что у Ангелы Меркель и Синдзо Абэ были некоторые трудности", - передает Ноак слова бельгийского премьера. Как отмечается в статье, "большинство мировых лидеров, казалось, ужасала склонность Трампа с силой притягивать к себе коллег во время рукопожатия", однако они быстро начали "адаптироваться". Когда с Трампом встретился президент Франции Эммануэль Макрон, рукопожатие было "необычно долгим и напряженным". "Так добиваешься того, чтобы тебя уважали. Нужно показать, что не пойдешь даже на небольшие уступки, даже символические", - заявил Макрон. Между тем у Меркель была противоположная проблема, отмечает автор статьи: "Трамп, который явно не испытывал энтузиазма, намеренно или случайно проигнорировал призывы пожать руки Меркель". Более широкий контекст сцены ни от кого не ускользнул: ранее Трамп называл Меркель "катастрофическим лидером", напоминает журналист. С иным приемом пришлось иметь дело премьеру Великобритании Терезе Мэй. "Трамп и Мэй неловко держались за руки во время непродолжительной прогулки в январе. По мнению многих наблюдателей, Мэй была вынуждена сделать хорошую мину с учетом того, что страна намерена покинуть ЕС и более, чем когда-либо, зависит от США", - говорится в статье. Новый лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявляла, что попытается пожать Трампу руку как "дипломат". Но эти намерения, по словам автора статьи, "быстро оказались сорваны", когда Ардерн услышала слова Трампа о ней: "Эта дама вызвала в своей стране немало огорчений". "Несмотря на первоначальные разногласия, Трамп, похоже, нашел больше точек соприкосновения со многими мировыми лидерами, - пишет Ноак. - С Макроном он смотрел военный парад, канадского лидера Джастина Трюдо похвалил за "потрясающую работу" и сблизился с лидером Филиппин Дутерте, который во время визита Трампа исполнил для президента песню о любви". Источник: The Washington Post