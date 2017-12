29 декабря 2017 г. Фарид Закариа | The Washington Post Спад американского влияния - великая глобальная история нашего века "Я бы сказал, что сегодня крупнейшая тенденция - спад американского влияния. Не спад американского могущества - эта страна остается единственной в своей лиге с экономической и военной точки зрения, - но уменьшение желания и способности США формировать наш мир", - пишет Фарид Закариа в The Washington Post. Журналист отмечает, что нынешняя американская администрация словно стремится обнулить все великие достижения США, и Дональд Трамп - единственный за почти сто лет американский президент, который за свой первый год пребывания у власти не устроил государственный званый обед для главы иностранного государства. "И эта эрозия мирового влияния США уже заставляет другие страны подстраиваться под нее", - утверждает Закариа. "Так что это - глобальная история нашего времени. Творец, поборник и проводник существующей международной системы отступает в изоляцию и зацикливается на себе. Другой крупный сторонник открытого мира, основанного на правилах, - Европа - не может проявить настойчивость на мировой арене и предложить какое бы то ни было ясное видение или какую бы то ни было цель и остается одержимым судьбой собственного континентального проекта. Заполняя вакуум власти, ряд иллиберальных держав меньшего калибра - Турция, Россия, Иран, Саудовская Аравия - стремятся вперед каждая в своем регионе. Но только у Китая есть ресурсы и стратегическая искушенность, чтобы суметь сформировать следующую главу в истории нашего века", - говорится в статье. "Десять лет назад я описал "постамериканский мир", построенный не на упадке Соединенных Штатов, а на "подъеме остальных". Этот мир действительно начинает плодоносить, потому что другие страны процветают, однако соответствующие изменения резко ускоряются глупым и пагубным решением администрации Трампа отречься от мирового влияния Соединенных Штатов, для построения которого понадобилось 70 лет. Как мог бы написать в Twitter президент Трамп, "печально!". Источник: The Washington Post