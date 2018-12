29 декабря 2018 г. Антон Трояновски и Эллен Накашима | The Washington Post Как агентство военной разведки России стало тайным мускулом в дуэлях Путина с Западом Новые детали, полученные The Washington Post, "свидетельствуют, что подразделение ГРУ находилось на передовой проводимой Россией психологической войны, в том числе - попыток повлиять на политику в отношении Украины в Конгрессе США в 2015 году". "Агентство военной разведки, которое ранее было строго военным, теперь стало, если хотите, универсальным, - говорит Никита Петров, историк, специализирующийся на теме советских разведывательных агентств в московской организации "Мемориал", которая занимается историей и правами человека. - То, что мы знаем - это их провалы. Но мы не знаем об их успехах". "Такое представление об охвате ГРУ - от классных комнат в Москве (в статье также рассказывается о программах военного обучения в России - Прим. ред) до офисов американских сенаторов на Капитолийском холме - сложилось на основе бесед в Москве и Вашингтоне, публичных данных и информации, предоставленной сотрудниками западной разведки. Российское министерство обороны, которое контролирует ГРУ, не ответило на просьбу о комментариях", - говорится в статье. "В феврале 2015 года, когда конфликт в Восточной Украине продолжался уже второй год, десять американских сенаторов получили электронное письмо от кого-то, кто якобы представлял организацию под названием "Патриоты Украины",- сообщает издание. - Письмо содержало ссылку на петицию с призывом "спасти" Украину, прозападное правительство которой сражается с пророссийскими сепаратистами. Написанное на корявом английском языке письмо начиналось так: "Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация на Украине крайне плачевна. Украина находится в состоянии войны. Уровень коррупции в украинских вооруженных силах огромнее. Высокопоставленные офицеры продают вооружения террористам". Далее в петиции сенаторов - которые, как казалось, попали в список адресатов только благодаря своим фамилиям, так как они входили в первую десятку или около того по алфавитному порядку - умоляли отправить "высококвалифицированных специалистов из США и НАТО" на замену украинским командирам. "Мы надеемся, вы сможете повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться согласия на отправку западных офицеров на Украину для осуществления прямого контроля над нашими вооруженными силами", - говорилось в петиции, копией которой с The Washington Post поделилось одно западное разведывательное агентство, которое и рассказало об этой операции". "Ситуация с письмом не получила никакого продолжения на Капитолийском холме, - отмечают авторы публикации. - Тем не менее, это письмо примечательно в одном очень важном аспекте. По данным вышеупомянутого западного разведывательного агентства, оно стало первым из известных усилий, пускай и грубоватым, предпринятым главным подразделением ГРУ по проведению психологических операций с целью оказания влияния на американских политиков. Аналитики западной разведки считают, что у этой кампании была двойная цель - еще больше деморализовать украинцев после тяжелых потерь и посеять замешательство среди американских политиков - заставить их верить в то, что сами украинцы потеряли доверие к своим военным". "Подразделение ГРУ, стоящее за написанием этих электронных писем, известно под названием войсковая часть 54777 или 72 . Это центр операций психологической войны в российских вооруженных силах, утверждают сотрудники западной разведки, согласившиеся обсуждать секретную информацию на условиях анонимности", - передает газета. "В прошлом месяце, когда российские пограничники обстреляли и захватили три украинских корабля в Черном море, молодые люди в украинском приграничном регионе получили текстовые сообщения с требованием явиться на военную службу. Эти сообщения, говорят западные разведывательные агентства, были разосланы этим подразделением психологических операций - ранее о таком предположении не сообщалось", - подчеркивается в публикации. "Их руку можно увидеть во многих самых известных кампаниях", - заявил офицер вышеупомянутого агентства. "Войсковая часть 54777 имеет несколько организаций-ширм, которые финансируются с помощью государственных грантов как организации, осуществляющие общественную дипломатию, однако тайно они управляются ГРУ и нацелены на русских экспатриантов, сообщил офицер разведки. Две самых значительных организации - это "Инфорос" (InfoRos) и Институт русской диаспоры (Institute of the Russian Diaspora). В феврале 2014 года, например, незадолго до того, как Россия аннексировала Крым у Украины, институт и "Инфорос" запустили обращение, предположительно от имени российских организаций на Украине, призывая Путина вмешаться в назревающий кризис, указал офицер разведки". Как говорится в статье, "это обращение должно было убедить международное сообщество, а также российское общество в том, что Украина не едина, и усилить давление на настроенных антироссийски протестующих в Киеве, отметил офицер разведки. "Инфорос" и институт не ответили на просьбы прокомментировать эту информацию". "Как предполагают западные агентства, часть 54777 также сотрудничает с другими подразделениями, осуществляющими психологические и кибероперации - с такими, как CyberCaliphate, хакерской структурой, выдающей себя за сторонников организации "Исламское государство" (эта организация запрещена в России - Прим. ред.). В действительности - это часть того же подразделения ГРУ, которое проникло в сети Демократической партии в 2016 году. В январе 2015 года CyberCaliphate взломал ленту Центрального командования США в Twitter и нацеливался на супругов военных, взламывая их аккаунты и публикуя угрозы", - отмечается в статье. "Что ГРУ демонстрирует очень последовательно - так это глубокие инновации с подстройкой под имеющиеся в распоряжении ресурсы, - говорит Джо Серавич, аналитик по России в некоммерческой организации Rand Corp., исследовательском институте, получающем федеральное финансирование. - И это действительно делает их опасными". "Во многом, - как пишет The Washington Post, - украинский конфликт стал испытательной площадкой для информационных и киберопераций ГРУ, считают аналитики. Шпионы под руководством части 54777 создавали фейковые аккаунты и публиковали комментарии в русскоязычных и англоязычных социальных сетях, а также под статьями в западных изданиях, сообщает западное разведывательное агентство. Часто они пытались сеять разногласия между пророссийскими и прозападными украинцами, представляясь "патриотами" Украины, уставшими от промосковских "нацистов" и "фашистов", которых они винили в насилии". "В декабре 2015 года хакеры ГРУ погрузили примерно 225 тыс. человек в темноту, получив доступ к украинской энергосистеме, указывают частные аналитики и аналитики американской разведки. Это была первая из известных кибератак, которая привела к отключению электроэнергии", - напоминает газета. "Также подозревают, что эта часть ГРУ запустила крайне разрушительный компьютерный вирус под названием NotPetya, говорят аналитики. Запущенный 28 июня 2017 года, в День Конституции Украины, этот вирус стер данные в компьютерах банков, энергетических фирм, высокопоставленных правительственных чиновников и аэропортов Украины. Кроме того, он повлиял на компьютеры в Дании и в США. Белый дом назвал это "самой разрушительной и дорого обошедшейся кибератакой в истории". В ответ на вирус NotPetya и другие предполагаемые хакерские атаки в марте США ввели санкции в отношении 6 сотрудников ГРУ". "Украина для гибридной войны XXI века - это то, чем Испания была в 1930-х для тактики быстрой войны - местом, где плохие парни испытывают то, что они могут использовать против нас позднее", - замечает Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента, который участвовал в формировании ответной реакции Запада на агрессию Москвы в отношении Украины. "Россия отрицает, что ГРУ причастно к злонамеренным действиям на международной арене. После того, как расследование Мюллера обвинило 12 офицеров во вмешательстве в американские выборы, министерство иностранных дел России заявило, что "в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам", - пишут авторы статьи, также указывая, что "в сентябре британские чиновники обвинили двух офицеров ГРУ в неудавшейся попытке покушения на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля ранее в этом году. В октябре Нидерланды заявили, что офицеры ГРУ пытались взломать сеть Wi-fi международной организации по контролю над химическим оружием, разместив специально оборудованный автомобиль около отеля Mariott". "А в ноябре ГРУ праздновало 100-летний юбилей со дня основания его коммунистического предшественника революционером Львом Троцким. Путин прибыл на празднование в штаб-квартиру управления и говорил только слова похвалы, - пишет газета. - Для аналитиков слова российского президента прозвучали как удивительно наглядное заявление. Они показали, что у Путина нет планов отказываться от использования агентства военной разведки со 100-летней историей в качестве главного оружия в деле утверждения российского влияния за границей. И она стала отражением сохраняющегося у многих россиян верования в то, что стране нужны агрессивные службы разведки, чтобы отсечь угрозу с Запада". "В ход идут провокации и откровенная ложь. Предпринимаются попытки сломать стратегический паритет", - заявил Путин перед собравшимися шпионами, агентами и хакерами. "Уверен в (?) том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа", - заключил он. Источник: The Washington Post