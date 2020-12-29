"Две дозы вакцины за тысячу долларов": путешествие в центр теневой сети

"Газета La Repubblica проникла на темную сторону сети, где потребовалось четверть часа, чтобы найти вакцину Pfizer. Ни одного флакона еще не украли, но следственные службы уже настороже на случай мошенничества на черном рынке", - пишет журналист Фабио Тоначчи, статью которого публикует Le Figaro.

"- Здравствуйте, какой товар вы ищете?

- Вакцину против Covid-19. У вас она есть?

- Да. Две дозы за тысячу долларов.

- А как узнать, что это не подделка?

- Удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом. После получения вы вернетесь, чтобы покупать у нас товары и приведете к нам новых клиентов. Доставка занимает от трех до четырех дней.

- У вас есть холодильная камера для транспортировки при -80 C?

- Об упаковке позаботится наша команда специалистов. Все будет доставлено в отличном состоянии, не волнуйтесь".

"(...) Мы вошли в даркнет, темную сторону интернета, доступную только с помощью программного обеспечения типа браузера Tor. У нас был доступ к одному из рынков, где продается и покупается все (оружие, наркотики, лекарства, кредитные карты). Там мы встретили продавца под псевдонимом chrisstore24. В WhatsApp он заверил нас, что менее чем за неделю нам могут доставить на дом две дозы драгоценной жидкости и что у него есть необходимое холодильное оборудование для ее транспортировки, где она сохраняется при очень низкой температуре. (...) В его телефонном номере есть префикс США, но этот человек может находиться где угодно и быть кем угодно. Так работает даркнет, там мы остаемся анонимными, потому что большая часть того, что там происходит, является незаконным. Столь же незаконной являлась и покупка флакона этого "нового жидкого золота" еще до разрешения, регистрации и начала продаж", - указывает автор публикации.

"Рынок Agartha предлагает все: стимуляторы, синтетические препараты, допинговые продукты, средства для ухода за волосами и лекарства, которые обещают подавить действие коронавируса. Только на этом форуме было 80 предложений "вакцины от Covid". Все они представлены более-менее одинаково: всегда одни и те же орфографические ошибки, обобщенные фотографии флаконов, только ник продавца (carlosjuan, lordpharma, rodrigomendez), цена продажи (от 300 до 1000 долларов за дозу) и предполагаемая страна происхождения", - описывает журналист.

"Сплошное мошенничество. Конечно, это афера. Объектом надувательства становятся самые наивные, самые отчаявшиеся люди. Пока неизвестны цифры краж в лабораториях Pfizer-BioNTech, Astrazeneca, Moderna, Sanofi и других транснациональных корпораций, участвовующих в крупнейшей в истории кампании вакцинации, однако службы почтовой полиции и другие разведслужбы и интернет-специалисты проводят расследование. Ничто не воспринимается как должное, в том числе потому, что тревога по поводу контрабанды флаконов вполне реальна. Она конкретна, страшна и вызывает беспокойство у Интерпола и спецслужб. Именно в этом контексте Итальянское агентство по лекарственным средствам, отвечающее за регистрацию вакцины Pfizer в Италии, на своем сайте рекомендует не покупать ее в интернете или по другим каналам, "потому что это может быть не только неэффективно, но и опасно", - говорится в статье.

"(...) Эта вакцина - жидкое золото 2021 года, мы еще станем свидетелями краж на складах и нападений во время транспортировки доз", - предсказал 21 декабря генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. Буквально вчера поступил новый тревожный сигнал, на этот раз в отношении 400 флаконов настоящей вакцины, незаконно ввезенных в Южную Африку из Китая. "Мы должны поддерживать очень высокий уровень бдительности, вакцина, как и маски, может вызывать преступный интерес", - замечает Витторио Рицци, директор "Криминалпола", от которого зависит итальянское отделение Интерпола.

"(...) Ваш заказ находится в процессе подготовки", - сообщает нам в WhatsApp продавец chrisstore24. "Вот адрес биткоин-кошелька для оплаты. Затем мы отправим вам номер для отслеживания посылки". Мы просим его предоставить окончательное доказательство: фотографию вакцины Pfizer, которая у него есть. Следует уклончивый ответ. "Фотографию? Вы можете увидеть ее на форуме. Платежи мы помещаем на условное депонирование".