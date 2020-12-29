2021 год станет годом возобновления израильско-палестинского диалога?

"(...) Биньямин Нетаньяху и Махмуд Аббас больше не разговаривают друг с другом. Четыре года назад они встретились на несколько минут, когда Аббас приехал в Иерусалим, чтобы присутствовать на похоронах бывшего президента Израиля Шимона Переса. Их последние серьезные переговоры состоялись в 2010 году. Эпоха Трампа смела диалог. Палестинская национальная администрация разорвала отношения с Соединенными Штатами после переноса американского посольства в Иерусалим в 2018 году. И смерть Саиба Эраката, главного палестинского переговорщика на переговорах с Израилем, который умер от Covid-19 в ноябре в больнице в Иерусалиме, стал последним гвоздем, забитым в гроб затягивающегося мирного процесса", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

"(...) Такая не слишком обнадеживающая картина затуманивает перспективу возвращения за стол переговоров, оставленный семь лет назад при администрации Обамы. Однако в 2021 году изменение международной обстановки может внести поправки в сложившиеся параметры", - говорится в статье.

"Диалог между Вашингтоном и Рамаллой возобновится с приходом к власти администрации Байдена. Новый американский президент не вернется к вопросу о переносе посольства своей страны в Иерусалим, но ему придется снова оказывать поддержку оккупированному Западному берегу реки Иордан. ПНА, со своей стороны, возобновила сотрудничество с Израилем в сфере безопасности. Тогда как в рамках соглашений о нормализации, подписанных с арабскими странами в 2020 году, Биньямин Нетаньяху приостановил свой проект аннексии части Западного берега и выступил по случаю презентации "сделки века": ближневосточного мирного плана Трампа, предусматривающего решение проблемы путем создания двух государств", - отмечает журналист.

"(...) Госдепартамент США, который возглавит Тони Блинкен, опытный дипломат, знакомый с тайнами Ближнего Востока, не станет выкручивать руки своим собеседникам, принуждая их к исполнению маловероятного па-де-де. Его приоритеты состоят в другом. Он предусматривает ограниченную вовлеченность в дела Ближнего Востока, но учитывает изменения, произошедшие в регионе посредством подписания "Авраамовых соглашений" между странами Персидского залива и Израилем, и поэтому будет стремиться к возобновлению переговоров на основе мультилатерализма", - пишет Le Figaro.

"Саудовская Аравия, как региональный тяжеловес, готова последовать его примеру, но она по-прежнему проявляет строптивость из-за стагнации израильско-палестинского конфликта. Евросоюз и Россия, которые имеют ограниченное влияние на Израиль, выступают за возобновление переговоров. "Необходимо воспользоваться этим умиротворением, чтобы начать новый цикл", - считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. "Чтобы эти слова не остались простыми пожеланиями, нужно начать с определения нового метода, поскольку все старые рецепты потерпели неудачу", - отмечает бывший израильский дипломат, который не скрывает своего скептицизма, в то время как палестинцы задумываются о том, как взбунтоваться с с новой силой", - резюмирует Тьерри Оберле.