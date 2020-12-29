В 2021 году Москва надеется установить "выборочный диалог" с Вашингтоном

"(...) Не было необходимости в интервью официального представителя Кремля Дмитрия Пескова в воскресенье на телеканале "Россия 1", чтобы напомнить россиянам об очевидном: "Когда мы проснемся 1 января, встретив Новый год, COVID-19 никто не отменит, он никуда не уйдет". Фактическое присутствие пандемии в массовом масштабе останется, как и везде, в то время как кампания вакцинации, стартовавшая в начале декабря, в январе охватит все категории населения, включая Владимира Путина", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Неизвестно, удастся ли произвести вакцину "Спутник V" в достаточном количестве, но цель четко сформулирована: вакцинировать 70% населения к ноябрю следующего года для достижения коллективного иммунитета. Как и в дни гонки за покорение космоса, о чем свидетельствует название вакцины, на этот раз Москва включилась в глобальную конкуренцию по борьбе с пандемией", - говорится в статье.

"(...) Но прежде всего, Москва ожидает усиления соперничества с США в геополитической сфере. С этой стороны не следует ждать ослабления напряженности, как заявил президент России 17 декабря на своей ежегодной пресс-конференции. С точки зрения Кремля, которому потребовалось шесть недель, чтобы 14 декабря признать победу Джо Байдена, от его прибытия в Белый дом, по словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, "хорошего точно не ждем". Не будет недостатка в причинах для усиления напряженности и даже для введения новых санкций, это и кибератаки, приписываемые России - последняя крупномасштабная кибератака произошла на прошлой неделе - и судьба оппозиционера Алексея Навального, ставшего жертвой попытки отравления, и строительство трубопровода "Северный поток-2", которое должно возобновиться в январе, к огромному разочарованию Вашингтона", - указывает автор публикации.

"Если на российско-американский перезапуск (перезагрузку) надеяться не приходится, то отношения геополитических соперников все же ожидаются в рамках "выборочного диалога" (термин, используемый в Москве) по определенным ключевым вопросам: продлевать или нет договор СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале (...), а также ядерную сделку с Ираном, которую им в срочном порядке придется попытаться спасти после всех усилий администрации Трампа по ее прекращению", - пишет Le Figaro.

"(...) В этом контексте последние публичные разоблачения, касающиеся отравления Навального, делают еще более гипотетическим возвращение в Россию главного оппозиционера Кремля в краткосрочной перспективе, о котором он, тем не менее, неоднократно говорил. Тиски сжимаются все сильнее - между лишением паспорта и лишением свободы на основании прошлых осуждений. Но можно с уверенностью сказать, что в 2021 году "дело Навального" продолжится, собрав миллионы "просмотров" на YouTube (ровно 13,5 млн за 24 часа после разговора между оппозиционером и его "отравителем"), даже несмотря на то, что, как показал опрос "Левада-центра", 30% россиян назвали отравление Навального инсценировкой", - резюмирует Ален Барлюэ.