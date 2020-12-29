Истребителям НАТО приходится чаще подниматься в воздух из-за военных самолетов России

"Российские военные самолеты часто находятся вблизи границ НАТО без предоставления информации о себе. Поэтому в качестве меры предосторожности истребителям альянса вновь и вновь приходится подниматься в воздух. Число таких вылетов по тревоге снова увеличилось", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"В этом году истребители НАТО совершили уже более 400 вылетов по тревоге. Как сообщил оборонный альянс, в 350 случаях речь шла об идентификации и наблюдении за российскими самолетами", - отмечает издание.

"Российские военные самолеты зачастую не сообщают свое местоположение и высоту, не предоставляют план полета либо не контактируют с диспетчерами, сообщили в НАТО. Это представляет потенциальный риск для гражданских самолетов. В сравнении с 2019 годом число вылетов по тревоге в связи с активностью российских самолетов несколько возросло", - говорится в публикации.

"Бундесвер также регулярно участвует в наблюдении за российскими самолетами в рамках усиленного патрулирования воздушного пространства НАТО в Прибалтике. (...) Контроль за воздушным пространством в Прибалтике был усилен в 2014 году после начала конфликта на Украине - прежде всего по желанию восточных партнеров альянса Литвы, Латвии и Эстонии".

"Рекордное чисто вылетов истребителей было достигнуто в 2016 году. Тогда для идентификации и наблюдения за российскими самолетами истребители поднимались в воздух с европейских военных баз 780 раз", - пишет Der Spiegel.