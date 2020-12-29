Один из нас

"Даже в машинах люди видят союзников или врагов, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - (...) Насколько разнообразной может быть палитра чувств, вызываемых техникой, рассказали психологи из команды Дорины де Йонг из Университета Глазго. По их словам, машины могут вызывать в людях не только ярость и разочарование, но и злорадство и даже сопереживание".

"Сначала это кажется забавным, однако является лишь очередным доказательством племенного мышления человека. Исследование показало, насколько глубоким является инстинкт разделять мир на "мы" и "они". Мы против других: давний принцип действует всегда, идет ли речь о людях или о машинах, - отмечает издание. - Тот, кто является членом нашей команды, может ждать сопереживания. Для членов другой стороны уготованы злорадство и недоверие, ведь они враги. В исследовании эти смешанные чувства вызывали роботы. Вместе с людьми машины соревновались с другими командами. Если робот был членом собственной группы, ему была гарантирована эмпатия со стороны его соратников-людей; если же он принадлежал к команде противника, его ожидало злорадство".

"В общей дискуссии эмпатия считается чем-то в корне положительными. Однако в исследованиях можно было неоднократно наблюдать и темную сторону этого чувства. Сопереживание люди, как правило, приберегают для членов собственного племени, а отвержение других может даже сплотить группу. Чем сильнее отождествление с данным сообществом, тем сильнее сочувствие к своим людям и неприятие противоположной стороны", - говорится в статье.

"На этом механизме основывается деструктивная сила политики идентичности. Эта масштабная тенденция современности постоянно создает новые группы, которые объединяются на основе пола, национальности, сексуальных предпочтений и других признаков. Чаще всего эти субъективные коллективы выраженно противопоставляют себя другим группам, которые, по их мнению, их преследуют, пренебрегают ими или другим образом проявляют негативное отношение. В результате эта противоположная сторона получает ненависть и недоверие, а свои люди - эмпатию и поддержку. Психологи из команды Саманты Стивенс из Калифорнийского университета в Сан-Диего показали это в своем исследовании. В случае трагичной неудачи политик может рассчитывать на сочувствие, только если он является "одним из нас", - пишет Süddeutsche Zeitung.