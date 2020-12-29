"По людям, пережившим Холокост, коронакризис ударяет особенно сильно. Они становятся свидетелями роста антисемитизма среди "несогласных" и сравнения мер, принимаемых против коронавируса, с преследованием евреев. В Австрии и Швейцарии были открыты специальные "горячие линии", - сообщает Die Welt.

Лара Гуттманн, 21-летняя студентка, координирующая работу волонтеров на "горячей линии" в Австрии, рассказывает, что главной темой многих звонков становится беспокойство по поводу роста антисемитизма во время коронакризиса. "Многие говорили о том, что их беспокоит растущий антисемитизм и придание относительного характера Холокосту на демонстрациях "несогласных", - говорит Гуттманн. Студентка имеет в виду нарратив, распространяемый, например, на так называемых "гигиенических" демонстрациях и гласящий, что ограничительные меры, вводимые для борьбы с коронавирусом, похожи на жестокие лишения, которые приходилось терпеть евреям во время преследования во Второй мировой войне. Гуттманн предостерегает от такого не соответствующего истории преуменьшения: "Такие тенденции всегда были. Но из-за коронавируса табу на их высказывание уменьшилось, и одновременно возросло число слушателей".

Беспокойство по поводу обострения антисемитизма является важной темой и в Швейцарии. Тишина локдауна стала для многих людей, переживших Холокост, поводом поразмышлять о своей жизни и рассказать о ней, чтобы оставить свои истории в качестве предостережения будущим поколениям, говорит Анита Винтер, организовавшая круглосуточную "горячую линию" в Швейцарии. "Им важно, чтобы мы, последующие поколения, никогда не забывали, никогда не молчали и никогда не были равнодушными - никогда", - говорит она.

"Поэтому фонд с согласия тех, кто пережил Холокост, документирует разговоры. Так, в половине из них люди, пережившие Холокост, проводят параллели между пандемией и Второй мировой войной. Одна женщина рассказывает, говоря о Covid-19: "Конечно, у нас нет нацистов, но у нас есть страшный, смертельный враг, который внезапно появился здесь. Никто не знает, как, где, что, но это очень опасный враг. (...) Улицы пусты. Людям не разрешают выходить, они испытывают страх".

"Однако другая половина людей, переживших Холокост, не проводит таких параллелей в разговорах. Некоторые категорически их отвергают. Так, один мужчина, отвечая на вопрос о том, можно ли сравнить коронакризис с войной, решительно сказал: "Нет. Точно нет. Это же не война. За людьми ухаживают в больницах, если они болеют; во Второй мировой войне их убивали, просто расстреливали. Я помню, что в Амстердаме мой дядя шел по тротуару вдоль дороги, его поставили к стене и застрелили. Это была Вторая мировая. То, что происходит сейчас, не имеет с ней ничего общего".

Другой звонивший мужчина провел 5 месяцев в концлагере Берген-Бельзен, будучи 11-летним ребенком. "В его разговоре звучит ясный призыв: концлагерь и карантин нельзя сравнивать никогда", - передает Die Welt.