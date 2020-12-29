Сильные женщины против диктаторов

"В борьбе с автократиями и диктатурами женщины сегодня находятся на передовой - от Китая до Белоруссии. Они платят высокую цену за свою смелость. Их успехи пока малы, но это изменится", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Четыре года тюрьмы для блогера Чжан Чжань - за критику действий властей в борьбе с коронавирусом. Почти шесть лет для защитницы прав женщин Луджайн аль-Хатлул в Эр-Рияде - за требование предоставления саудовским женщинам права водить машину. Белорусскую предводительницу оппозиции Марию Колесникову, задержанную в сентябре, вероятно, ждет похожая судьба", - указывает журналист Торстен Крауэль.

"А чем сегодня занимаются могущественные мужчины? Путин злится, что разоблачили его команду наемных убийц. Си Цзиньпин строит новые лагеря для уйгуров и тибетцев. Александр Лукашенко забаррикадировался. Саудовские принцы с беспокойством наблюдают за Джо Байденом, который дает понять, что в будущем будет действовать более жестко по отношению к Эр-Рияду".

"Повсюду в автократиях и диктатурах на передовой стоят отважные женщины. Смелость нужна им и в демократиях; не следует думать, что, например, Грета Тунберг, живет в полной безопасности. Однако разница заключается в том, что в демократиях полиция защищает активисток, а в диктатурах преследует их. Нужно обладать очень большой смелостью, чтобы позвонить в дверь квартиры приставленного к Навальному, недавно разоблаченного убийцы, как сделала это в начале недели соратница Навального Любовь Соболь".

"Ее поступок стал стуком истории в дверь диктаторов. (...)Свержение тиранов - вопрос не часов и не лет; в некоторых случаях миру приходится ждать долго. Однако свержение наступает. Сажать женщин в тюрьму за то, что они делают естественные для демократий вещи, не спасет диктаторов. К ним стучат, звонят - каменным гостем Дон Жуана сегодня является женщина", - пишет Die Welt.