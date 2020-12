29 декабря 2020 г. Луиз Рандофски | The Wall Street Journal Российская династия фигурного катания встречается с самым серьезным соперником: коронавирусом "На протяжении десятилетий чемпионат России по фигурному катанию был настолько полон талантов, что пробиться на пьедестал почета для многих участников международных соревнований было самым сложным боем в сезоне. В этом году (...) новый коронавирус сделал невозможное, притупив бешеную гонку в фигурном катании в стране почти так же стремительно, как он сразил лучших фигуристов России, почти все из которых объявили о положительных результатах тестов в этом сезоне или внезапно отказались от участия в предыдущих соревнованиях из-за того, что они назвали пневмонией", - передает The Wall Street Journal. "(...) Более чем один из этих спортсменов сообщили об осложнениях, которые могут привести к прекращению карьеры из-за их схватки с Covid-19. Угроза нависла и над их 70-летними тренерами, которые взращивали российскую династию фигурного катания, - говорится в статье. - Тем не менее, на этой неделе в Челябинске прошли соревнования, определяемые в большей степени их потерями, чем званиями и путевками на предварительно запланированные международные соревнования". "Коронавирусный опыт российского фигурного катания показал, как быстро вирус может пронестись через тесно связанное спортивное сообщество с драматичными краткосрочными последствиями для соревнований, а также последствиями, которые могут отразиться на будущих поколениях, на фоне того, как фигуристы, в том числе серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, сообщают о повреждении легких", - пишет издание. "И многое из этого опыта разворачивалось на глазах у всего мира. Объявления фигуристов о положительных результатах тестов делались на фоне сообщений в социальных сетях о вечеринках фигуристов, кадров с арен соревнований, на которых у многих тренеров и зрителей маски висели на подбородке, если вообще имелись, и беспорядочных протоколов для большинства тех же тренеров и фигуристов во время жеребьевки перед соревнованиями и гала-мероприятий после, в том числе в Челябинске". "В Федерации фигурного катания России заявили, что ее глава Александр Горшков не может прокомментировать ситуацию. (...) По словам Кирилла Лёвкина, генерального секретаря Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, трудно сказать, почему заболело так много фигуристов, но он надеется, что это не будет иметь долгосрочных последствий. "Разные люди заболевают. К сожалению, никто не застрахован от болезни. Это должны проанализировать профессионалы и врачи, - подчеркнул Лёвкин. - Все спортсмены находятся под медицинским наблюдением специалистов. Во всех спортивных организациях есть врачи. У нас есть спортивные врачи для сборной города. Надеюсь, что все будет хорошо, все будут здоровы и смогут успешно соревноваться". Издание отмечает, что "на женской арене, где Россия доминирует в мире в настоящее время, не было действующей чемпионки Европы и победительницы финала Гран-при Алены Косторной, которая пропустила соревнования в начале декабря из-за положительного результата теста и, по словам официальных лиц, недостаточно восстановилась. Также не было Медведевой, которая сообщила российскому государственному информационному агентству ТАСС, что была госпитализирована с серьезным повреждением легких после того, как в ноябре у нее был диагностирован вирус. (...) Победу в соревнованиях одержала Анна Щербакова, молодое дарование подросткового возраста, которая тренируется вместе с Медведевой. Щербакова в последнюю минуту отказалась от участия в финале Гран-при России в конце ноября, сославшись на пневмонию. Она сообщила российскому телевидению, что не могла пропустить национальные соревнования, которые она выигрывала трижды, но выглядела расстроенной и испытывающей проблемы с дыханием по завершении своей короткой программы, которая длилась 2 минуты и 40-секунд". "Между тем чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева финишировала седьмой. На Гран-при России она обошла всех остальных российских подростков, проложив путь к необычному возвращению. Затем она и несколько других фигуристов объявили, что у них положительный результат на вирус. Она казалась вялой и истощенной. Другой фигурист, заявивший о положительном результате после Гран-при, Дмитрий Алиев, не попал в мужской зачет. Также из-за положительного результата теста на Covid-19 в этом составе отсутствовал Роман Савосин, - перечисляет издание. - В танцах на льду от участия отказалась лучшая пара, Виктория Синицына и Никита Кацалапов: Кацалапов сообщил, что они оба заразились Covid-19 и что его партнерша в результате получила повреждение легких. (...) Победители Александра Степанова и Иван Букин заразились вирусом в начале сезона, как и многие их товарищи по тренировкам, сообщил их тренер. Тиффани Загорски, из пары серебряных медалистов, сообщила, что в межсезонье перенесла заражение вирусом в легкой форме. В парных соревнованиях участники всех четырех ведущих команд, как сообщалось, заразились вирусом, в том числе победитель Владимир Морозов, партнер которого Евгения Тарасова заявила, что у нее была пневмония". "Фигуристы ни одной другой федерации не сообщили о количестве случаев коронавируса, близких к цифрам России. Но ни одна другая федерация не продолжала работать так, как российская, во время пандемии. Канада отменила чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в Монреале в марте, и международный турнир Гран-при, который страна должна была провести в октябре. США преобразовали несколько соревнований в виртуальный формат и провели свои национальные соревнования в режиме без зрителей (...). Фигуристы облачались в маски в считанные секунды после того, как сходили со льда, и также не испытывали затруднений, тренируясь в них. Китай и Япония провели соревнования с присутствием некоторого числа поклонников, но с гораздо более строгим соблюдением масочного режима, чем в России", - указывает издание. В написании статьи приняли участие Валентина Очирова и Энн Симмонз. Источник: The Wall Street Journal