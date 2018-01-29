Эта женщина запустила российский хэштег, чтобы закрыть рот мужчинам, обвиняющим женщин, ставших жертвами преступлений

"Это не повод убить", - говорят тысячи пользовательниц российских социальных сетей хэштегом, который стал вирусным после того, как в российской прессе и в сети поднялся шум вокруг убийства и самоубийства", - рассказывает Отиллия Стедман в Buzzfeed.

Журналистка сообщает об убийстве и изнасиловании 19-летней студентки Татьяны Страховой ее бывшим бойфрендом Артемом Исхаковым, который разместил в соцсети "ВКонтакте" прощальное письмо с описанием своего преступления.

"Инцидент стал темой широкого обсуждения в России, так как присутствие Страховой в социальных сетях стало пищей для обвинений в том, что она спровоцировала нападение", - указывает Стедман.

"Аккаунт Страховой в Instagram теперь заполнен комментаторами, спорящими о ее гибели. Некоторые обвиняют в нападении ее саму", - говорится в статье.

"Протестная волна в соцсетях поднялась после того, как белорусская женщина-блогер @2day4night запостила фотографию с хэштегом #этонеповодубить, - сообщается далее. - @2day4night, пишущая о феминизме, бодипозитиве и секс-позитиве, сказала BuzzFeed News в интервью по Telegram, что создала хэштег, реагируя на "культуру насилия" и "обвинение жертвы".

"В нашей культуре женщин обвиняют во всем, - заявила она. - Убила парня - виновата. Ее убили? Это ее вина. Всегда обвиняй женщину". Новый хэштег позволяет женщинам сказать, "что они не хотят, чтобы их обвиняли".

"@2day4night, использующая в инстаграме имя Nu Ta Anastasia, попросила не называть ее имя, так как опасается преследования, - говорится в статье. - Она сказала, что была ошеломлена проявлениями общественного обсуждения".

"Там столько могущества, веры в свободу, столько боли, - сказала женщина-блогер. - Каждая женщина заслуживает того, чтобы быть услышанной. Думаю, российских женщин выслушивают редко".

"К моменту выхода данного номера нашей газеты пользователи из России и из-за рубежа опубликовали более 6 тыс. фотографий с хэштегом, - говорится в статье. - В этих дерзких постах многие женщины размещают именно такие фотографии - с намеком на секс, с обнажением или с алкоголем, - как те, которые, по словам некоторых, привели к убийству Страховой".