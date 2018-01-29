Навальный оказался в политическом тупике

На "забастовку избирателей", организованную Алексеем Навальным по всей стране, пришло не так много участников, как ожидалось. Сам Навальный был задержан вскоре после появления на акции в Москве (и вскоре отпущен. - Прим. ред.). "Критикующему Кремль активисту не дали ни малейшего шанса обратиться к своим сторонникам", - пишет обозреватель австрийского издания Die Presse Ютта Зоммербауэр, полагая, что власть усиливает давление на оппозиционера.

"После задержания Навального, по некоторым оценкам, на Пушкинской площади осталось от 2 до 3 тыс. участников акции. Они собрались вокруг памятника поэту и скандировали такие лозунги, как "Путин - вор", "Россия без Путина", "Долой царя" и "Свобода Навальному", - сообщает журналистка. Согласно организаторам, аналогичные акции прошли более чем в сотне городов по всей России.

"Мы хотим перемен", - сказали в беседе с Зоммербауэр два школьника, участвовавших в московской акции. По словам молодых людей, их побудил прийти запрет ЦИК на участие Навального в выборах: они не хотят голосовать с предрешенным результатом.

"При этом Навальный столкнулся с проблемой. Акции протеста, инициатором которых он становится, похоже, теряют свой размах. Вчера получилось собрать меньше сторонников, чем на похожих акциях в прошлом году. Несмотря на то, что выборы больше похожи на фарс, массового движения протеста не предвидится", - замечает Зоммербауэр.

Кроме того, российская оппозиция расколота. В отличие от Ксении Собчак и Григория Явлинского, двух кандидатов, пользующихся поддержкой критически настроенных к системе избирателей, решивших пойти на выборы, "Навальный полностью исключен из политического шоу. Ему не разрешено выступать на прокремлевских телеканалах - там даже имени его не упоминают", говорится в статье.

"Чем ближе дата выборов, тем интенсивнее давление, которое власть оказывает на оппозиционера. Полиция провела обыски в офисах Навального в воскресенье утром - по официальной версии, из-за информации о заложенной бомбе. Минюст потребовал закрытия фонда, обеспечивающего работу штаба Навального", - говорится в статье.

"Посыл понятен: следует любыми средствами помешать активности Навального. Он не должен участвовать ни в этих, ни в следующих выборах. 41-летний активист борется упорно - подавая встречные иски и с помощью YouTube. Но он, похоже, проиграл эту кампанию", - резюмирует автор.