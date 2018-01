29 января 2018 г. Катрина Мэнсон и Кэтрин Хилле | Financial Times Минфин США составит "профили" потенциальных объектов для санкций, связанных с Россией Американские компании, ведущие бизнес с Россией, напряженно ждут доклада Минфина США, в котором будут "профили" членов российской элиты, связанных с Кремлем, сообщают журналистки Financial Times Катрина Мэнсон и Кэтрин Хилле. Авторы утверждают: "Российские бизнесмены обращались в Вашингтоне за советами к юристам и лоббистам, а также к отставным чиновникам по делам санкций, стараясь предугадать содержание и последствия доклада". "Ко всем моим друзьям обращались много раз", - сказал Дэниэл Фрид, в прошлом посол США в Польше и сотрудник Совета национальной безопасности США. Он добавил, что некоторые искали консультантов и предлагали "заплатить кругленькую сумму" за советы, надеясь предотвратить попадание своих имен в список, говорится в статье. Неясно, какой процент имен из списка будет обнародован публично. Авторы сообщают, что в докладе также будет "оценено потенциальное воздействие вторичных санкций на российских олигархов и госкомпании". Еще один доклад, по данным газеты, "обрисует вероятные эффекты от наложения ограничений, связанных с долгами и ценными бумагами, на российские полугосударственные организации". Насколько длинным будет список? Газета излагает две гипотезы: а) "в доклад может быть включено до тысячи имен", б) в нем "будут перечислены лишь фигуранты уже существующих санкций и те, кто уже известен в качестве приятелей Путина". "Один политконсультант, работающий с Кремлем, сказал, что длинная версия "стала бы естественным толчком" для того, чтобы Путин перешел к резко-антизападной риторике в своей кампании за переизбрание в марте (пока она фокусируется на экономических и социальных вопросах), - передает издание. - Один высокопоставленный кремлевский чиновник предостерег, что включение семей олигархов в доклад стало бы "необъяснимым, а также беспрецедентным актом агрессии". Газета также сообщает со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Сената США: американские законодатели ратуют за "самый мощный список" и хотят, чтобы в опубликованном списке были и те, кто сейчас не под санкциями. Источник: Financial Times