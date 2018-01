29 января 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Навальный попытался атаковать на морозе: "Это не выборы!" На "забастовку избирателей", организованную Навальным в воскресенье, вышло не слишком много народу: видимо, бойкот президентских выборов не так вдохновляет его сторонников, как тема коррупции, но практически он единственный, кто может организовать уличные протесты не только в Москве, но и в отдаленных уголках России, пишут СМИ. По словам социологов, желание перемен у россиян усиливается, но пока не стало радикальным. С приближением назначенного часа журналистам The Washington Post казалось, что воскресные антипутинские протесты окажутся провальными. "В центре Москвы самым ярким зрелищем был некто одетый Иосифом Сталиным. В полярном Мурманске всего горстка людей собралась у огромной новогодней елки, пока дети играли неподалеку", - рассказывают Антон Трояновский и Изабель Хуршудян. "Однако в считанные минуты обе толпы увеличились, и корреспонденты газеты воочию увидели то, что делает оппозиционного политика Алексея Навального сильной фигурой в современной России, - его способность вызвать тысячи людей по всей стране", - говорится в статье. "Оппозиционное движение Навального, выросшее из его антикоррупционной интернет-кампании, возможно, пока слишком слабо, чтобы стать серьезной угрозой для правительства Путина, но практически он единственный, кто может организовать уличные протесты не только в Москве, но и в отдаленных уголках России, имеющей 11 часовых поясов", - говорится в статье. На "забастовку избирателей" пришло не так много участников, как ожидалось. Сам Навальный был задержан вскоре после появления на акции в Москве. Критику Кремля не дали ни малейшего шанса обратиться к своим сторонникам, пишет журналистка Die Presse Ютта Зоммербауэр. Она наблюдала, как на Пушкинской площади "от 2 до 3 тыс. участников акции собрались вокруг памятника поэту и скандировали: "Путин - вор", "Россия без Путина", "Долой царя" и "Свобода Навальному". "Мы хотим перемен", - сказали в беседе с Зоммербауэр два школьника, участвовавших в московской акции. Их побудил прийти запрет ЦИК на участие Навального в выборах: они не хотят выборов с предрешенным результатом. "Навальный полностью исключен из политического шоу. Ему не разрешено выступать на прокремлевских телеканалах - там даже имени его не упоминают", - говорится в статье. "Чем ближе дата выборов, тем интенсивнее давление, которое власть оказывает на оппозиционера. Полиция провела обыски в офисах Навального. Минюст потребовал закрытия фонда, обеспечивающего работу его штаба". "Посыл понятен: следует любыми средствами помешать активности Навального. Он не должен участвовать ни в этих, ни в следующих выборах. 41-летний активист борется упорно - подавая встречные иски и с помощью YouTube. Но он, похоже, проиграл эту кампанию", - резюмирует автор. Алексей Навальный вчера вывел на улицы своих сторонников, протестуя против "ненастоящих выборов". Кремль ответил различными методами устрашения, стремясь ограничить мобилизацию, и сдержанностью, чтобы сохранить видимость демократии, пишет корреспондент Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан. Главный оппозиционер Кремля был освобожден после краткосрочного задержания полицией. В рамках всероссийской акции под лозунгом "забастовка избирателей" около 3 тыс. сторонников Навального собрались в центре Москвы перед памятником Пушкина - в традиционном месте сбора оппозиции с советских времен. Около ста российских городов в этот день приняли участие в акции, "наперекор сибирскому холоду по всей стране", подчеркивает Гриншпан. В 80% случаев митинги были согласованы, но не в Москве и Санкт-Петербурге, дабы сдержать народное движение в двух городах, где разыгрывается судьба страны. К молодежи, которая сильно преобладала на трех предыдущих митингах в прошлом году, добавились другие поколения, отмечает Гриншпан. Немного в стороне от группы людей, во все горло выкрикивавших лозунги против Путина, 50-летняя Елена Грозовская оглядывается вокруг с нескрываемой радостью. "Мне так хочется, чтобы что-то изменилось, чтобы при моей жизни можно было увидеть политическую сменяемость, - пояснила Le Temps эта дама в шубе. - Я участвую в каждом митинге Навального. Для меня это как пойти на работу. Это долг". Российским СМИ запрещено объявлять о несанкционированных митингах: нарушители рискуют отзывом лицензии на вещание, продолжает корреспондент. Для мобилизации единомышленников Навальный может рассчитывать лишь на соцсети и сарафанное радио. Грозовская вышла на улицу из-за коррупции и социальной несправедливости. "Я врач, и вынуждена работать в трех различных клиниках, чтобы свести концы с концами. Я каждый день являюсь свидетелем коррупции на уровне директоров больниц". Эта мать троих детей сожалеет о недостаточно массовом, на ее взгляд, народном движении. "Слишком мало людей отваживаются отстаивать свою гражданскую позицию, если идет вразрез с властью. У меня это наследственное: мои бабушки и дедушки были репрессированы советской властью. Я никогда не голосовала за Путина". "Россия без Путина", "Банду Путина под суд!" - выкрикивает 23-летний Павел Чижов. "Мои товарищи были арестованы и отчислены из своих институтов. Конечно, я боюсь за свое будущее. Мои родители тоже против Путина, но они не осмеливаются митинговать, да и мне препятствуют", - рассказал он журналисту, сообщив, что полиция делает запросы в университет, поступают "анонимные угрозы близким". "Они могут сделать с вами невообразимые вещи, вплоть до тюремного заключения и пыток. Это методы КГБ, только еще более порочные и лицемерные", - заявил молодой человек. "В воскресенье протестующие по всей России, не побоявшись морозов, вышли на демонстрации против дефицита выбора на мартовских выборах, на которых президент Владимир В.Путин практически наверняка будет избран на четвертый срок", - пишут корреспонденты The New York Times Нил Макфаркуар и Иван Нечепуренко. "Возбужденная толпа на Пушкинской площади скандировала лозунги, в том числе "Это не выборы!" и "Долой царя!" - передают корреспонденты. Авторы объясняют сократившуюся численность демонстрантов тем, что "бойкот выборов - не столь электризующая тема, как коррупция". "На Дальнем Востоке страны и в Сибири толпы собрались, несмотря на морозы: в Якутске было почти -45, - говорится далее. - Многие провинциальные города выдали разрешения, хотя зачастую перенесли протесты в отдаленные районы. Типичный случай - Казань. Город предложил организаторам автостоянку мусороперерабатывающего завода в промышленном районе в 30 милях к северу от города (так в оригинале. - Прим. ред.), а затем соорудил с помощью бульдозеров снежную стену высотой 10 футов, чтобы протестующих не видели из автомобилей, проезжавших мимо. Но некоторые из примерно 600 демонстрантов не позволили себя остановить: они забрались на баррикаду, чтобы, несмотря на жгучий ветер, размахивать протестными транспарантами". Авторы отмечают: Навальный, призывающий к бойкоту выборов, втянут в спор между оппозиционерами о том, не лучше ли воспользоваться правом голоса, пусть даже это будет тщетно. "Государственные СМИ делают вид, что Алексея Навального не существует, - отмечает Клаус-Хельге Донат, корреспондент Tageszeitung. - Кажется, кремлевская команда боится произносить вслух имя своего соперника. Если президенту Путину все же приходится говорить о "высаженном на берег" конкуренте, он блуждает в нескладных формулировках наподобие "тот, персонаж, о котором вы упомянули". Самый влиятельный человек России, который учит мир бояться, не произносит имя Навального, будто сам боится, что его настигнут злые духи". "Тем более энергичным является оппозиционер в параллельных мирах интернета", - продолжает Донат. Среди молодежи, до которой вряд ли могут достучаться государственные телеканалы, Навальный завоевал прочное признание, несмотря на то, что давно не все слепо следуют за ним. Он - "другое, свежее и молодое лицо", он знает, как общаться именно с молодыми людьми. Роль молодежи в стареющем обществе в целом переоценивается, считает профессор МГИМО Валерий Соловей. "Тем не менее, впервые за четверть века российские социологи наблюдают новый тренд. Потребность населения в стабильности оказывается слабее, чем желание изменений", - говорится в статье. Однако, как отмечает Соловей, желание перемен не является радикальным. По мнению историка, у населения растет потребность в другом политике. Новый политик не должен выглядеть как старый, однако в нем должны найти отражение Путин и его политика. Он должен быть более социально-ориентированным и более справедливым. "Россия снова стала обществом бедных, в котором только 10-15% людей принадлежат к среднему классу. Патернализм и социальное обеспечение снова пользуются большим спросом", - отмечается в публикации. "Новый Путин" не должен быть ни разведчиком, ни военным, говорят опросы. Одетые в военную форму вызывают аллергию. Похожая ситуация уже была однажды, непосредственно после краха коммунизма в 1991 году", - говорится в статье. "Вообще-то выборы должны были стать путинским референдумом, - рассуждает Донат. - Но, как кажется, у избирателей отсутствует мотивация. Зачем им участвовать в этом массовом забеге, если победитель уже определен?". Журналист сообщает, что 43% российских избирателей являются пенсионерами и зависят от государственных выплат. 20% состоят на госслужбе. Но, чтобы действовать наверняка, власти обещают молодежи приз за лучшее селфи на избирательном участке, а в буфетах - дешевые лакомства по советскому примеру. "Программа государственных телеканалов настроилась на выборы. Все тревожное и противоречивое исключается из новостей", - отмечает Донат. "Кремль пускает в ход дюжину не представляющих опасности противников Путина, бутафорных кандидатов, чтобы стимулировать явку. Среди них есть и дерзкая Ксения Собчак, которой разрешено "порыбачить" в либеральном потенциальном электорате Навального", - пишет автор. Историк Соловей предположил в беседе с журналистом, что Путин "не будет полностью дееспособным" в период следующего мандата: "для Запада он больше не является партнером". Следующий вопрос может быть поставлен так: как от него избавиться, но без передряг для страны. 