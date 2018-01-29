"Россией правит коллективный Путин"

По мнению 37-летнего журналиста Михаила Зыгаря, одного из самых известных представителей молодого поколения российских либералов, чья книга "Вся кремлевская рать" недавно вышла во Франции, Владимир Путин является не всемогущим человеком, как его описывают на Западе, а главой бюрократической "свиты", обязывающей его действовать определенным образом. Интервью записала журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

"Путин никогда не был политиком. У него не было намерения становиться президентом, и он никогда не участвовал в выборах, - указал Зыгарь. - Вначале он был настроен скорее прозападнически, главным образом из-за того, что оказался посреди реформаторско-либерального окружения семьи Ельцина. Отсюда его реформы и открытость по отношению к Западу. То, что я называю периодом Путина "Львиное Сердце". Интересно отметить, что многие либеральные деятели по-прежнему остаются вокруг него, в частности на экономических постах. Возникновение того, что я называю Путин "Грозный" произошло не только под давлением стереотипов холодной войны, которые, кстати, присутствуют и на Западе, но под давлением тех либералов, которые считают, что Запад предал Россию, отказавшись ей помогать после 1991 года".

Зыгарь полагает, что западные СМИ ошибаются, когда воспринимают Кремль как единого игрока. "Существует множество группировок. Но все они оппортунистические, так как ни одна не говорит то, что думает на самом деле, предпочитая разгадывать намерения Путина, - сказал эксперт. - Вся властная структура такова - каждый подчиненный стремится расшифровать то, что думает его начальник. Подобную бюрократию я называю "коллективный Путин". Сам Путин не может не поддаться влиянию этой бюрократии, становящейся заземленной. Он не де Голль, который смог положить конец французскому Алжиру. Путин более влиятелен, но является частью свиты".

"Был ли у Путина план приструнить СМИ, когда он ополчился на НТВ, пытавшийся его дестабилизировать? Нет! Аппетит приходит во время еды! Было ли все централизовано? Я так не думаю. В Кремле прессой занимаются три человека: Павел Громов, Дмитрий Песков и Сергей Кириенко. Но они все время воюют друг с другом. Тем самым Путин поддерживает некое равновесие. Аналогичным образом не было никакого плана идти в Сирию. Башар годами просил о помощи, умолял! Но Путин несерьезно относился к Ближнему Востоку. Речь шла лишь о том, чтобы отвлечь внимание от Украины, где он оказался в изоляции. Однако его спонтанные действия помогли ему получить преимущество", - рассуждает Зыгарь.

"Любой европеец, приехавший в Москву, сочтет этот город комфортабельным, очень красивым, на уровне Нью-Йорка. Однако он не увидит почти мистического аспекта нашей действительности, того призрака, который живет рядом с нами и в любой момент может затащить нас в черную дыру. Это наша правоохранительная система в широком смысле, наша разведслужба, полиция, наше правосудие. Они работают как огромная черная дыра, способная инстинктивно раскрыться и поглотить тебя. В любой момент они могут объявить тебя виновным. Инфернальный характер этого "монстра" явно несовместим с нормальной жизнью, поскольку нет никакого механизма и общественного института, позволяющего изменить эту реальность", - сказал в интервью Зыгарь.