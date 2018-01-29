Навальный, лишенный доступа к избирательным урнам, атакует Путина на улицах

Отстраненный от участия в президентских выборах, Алексей Навальный вчера вывел на улицы своих сторонников, протестуя против "ненастоящих выборов". Кремль ответил различными методами устрашения, стремясь ограничить мобилизацию, и сдержанностью, чтобы сохранить видимость демократии, пишет корреспондент Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Главный оппозиционер Кремля был освобожден после краткосрочного задержания полицией в Москве, говорится в статье.

Бросая вызов Путину, который отстранил его от президентской гонки, Навальный в воскресенье организовал всероссийскую акцию под лозунгом "забастовка избирателей". Около 3 тыс. его сторонников собрались в центре Москвы перед памятником Пушкина - в традиционном месте сбора оппозиции с советских времен. Около ста российских городов в этот день приняли участие в акции, "наперекор сибирскому холоду по всей стране", подчеркивает Гриншпан.

В 80% случаев митинги были согласованы, но не в Москве и Санкт-Петербурге, дабы сдержать народное движение в двух городах, где разыгрывается судьба страны, говорится в статье. По данным "ОВД-инфо", в ходе воскресных акций по всей России были задержаны 257 человек, в том числе Навальный.

Толпа, собравшаяся в Москве, была явно не столь однородна, как во время трех предыдущих митингов, организованных Навальным в прошлом году. К молодежи, которая сильно преобладала до сих пор, добавились другие поколения, отмечает Гриншпан. Немного поодаль от группы людей, во все горло выкрикивавших лозунги против Путина, 50-летняя Елена Грозовская оглядывается вокруг с нескрываемой радостью. "Мне так хочется, чтобы что-то изменилось, чтобы при моей жизни можно было увидеть политическую сменяемость, - пояснила Le Temps эта дама в шубе. - Я участвую в каждом митинге Навального. Для меня это как пойти на работу. Это долг".

Российским СМИ запрещено объявлять о несанкционированных митингах: нарушители рискуют отзывом лицензии на вещание, продолжает корреспондент. Для мобилизации единомышленников Навальный может рассчитывать лишь на соцсети и сарафанное радио. Грозовская вышла на улицу из-за коррупции и социальной несправедливости. "Я врач, и вынуждена работать в трех различных клиниках, чтобы свести концы с концами. Я каждый день являюсь свидетелем коррупции на уровне директоров больниц. Она везде, стоит лишь приблизиться к высокопоставленным должностным лицам. Люди на моем уровне головы поднять не могут".

Эта мать троих детей сожалеет о недостаточно массовом, на ее взгляд, народном движении. "Слишком мало людей отваживаются отстаивать свою гражданскую позицию, если идет вразрез с властью. У меня это наследственное: мои бабушки и дедушки были репрессированы советской властью. Я никогда не голосовала за Путина". Она намерена исполнить наказ Навального: ни за кого не голосовать 18 марта, говорится в статье.

"Россия без Путина", "Банду Путина под суд!" - выкрикивает 23-летний Павел Чижов.

Этот студент-программист говорит, что ему повезло - он ни разу не был задержан на предыдущих митингах. "Мои товарищи были арестованы и отчислены из своих институтов. Конечно, я боюсь за свое будущее. Мои родители тоже против Путина, но они не осмеливаются митинговать, да и мне препятствуют. Здесь и сейчас неопасно, потому что вся международная пресса находится тут. Для своих перевыборов Путин хочет создать видимость чистоты. Все ускользает из-под контроля лишь при выключенных камерах. Вы даже не представляете, что происходит на самом деле. Запросы полиции в университет, анонимные угрозы вашим близким. Они могут сделать с вами невообразимые вещи, вплоть до тюремного заключения и пыток. Это методы КГБ, только еще более порочные и лицемерные", - заявил молодой человек.