Новые санкции в отношении России - подходящее решение?

Министерство финансов и Госдепартамент США готовят доклады, которые не только накажут за вмешательство в выборы, а зайдут еще дальше

Вскоре, выполняя свои обязательства перед Конгрессом США, министерство финансов и Госдепартамент США представят "доклады с детальным описанием потенциальных новых санкций" в отношении России, как описывает эти документы журналист Newsweek Грег Прайс. Издание утверждает: "Если внимательнее приглядеться к вопросам, которые в них затрагиваются, обнаруживается: эта затея намного глубже, чем просто кары в отношении российской экономики или действия в отместку за вмешательство в выборы".

Издание приводит мнения нескольких американских экспертов и одного чиновника.

"Настоящий урон российской экономике в предыдущие годы нанесло то, что упали цены на нефть, от которой экономика зависела (и зависит), - заметил Юваль Вебер (Гарвардский университет). - Поскольку нефть продается за доллары, уменьшение предложения долларов, которые можно купить за рубли, вызвало сильное падение стоимости рубля, что, в свою очередь, нанесло настоящий ущерб экономике, которая зависит от импорта всего, от продовольствия до сервиса для нефтяных месторождений".

"Всякий раз, когда вы налагаете санкцию, ее фактическое воздействие шире, - сказал Марио Манкузо, бывший замминистра торговли США. - Если вы занимаетесь международным бизнесом, читаете нормы регуляторов о санкциях и знаете, что можете заняться бизнесом с неким человеком из России, (...) вы, возможно, предпочтете не совершать сделку, даже если она разрешена - можете подумать: "секундочку, а когда упадет второй ботинок?" И американское правительство это знает".

Издание пишет: неназванный "сотрудник Госдепартамента, осведомленный о работе ведомства над докладами, подчеркнул, что санкционная политика США в отношении России твердо призывает правительство Путина уйти с Украины и соблюдать Минские соглашения".

"Наша санкционная политика в отношении России тщательно откалибрована, дабы создать стимулы для полного соблюдения Россией ее Минских обязательств, вывода ее сил из оккупированного Крыма и прекращения ею злокозненных кибервторжений и других злокозненных действий, угрожающих нашей национальной безопасности", - сказал этот чиновник в интервью Newsweek. Он добавил: "Мы четко дали понять, что путь к улучшению отношений проходит через Украину, и наша политика, касающаяся Украины, не изменилась".

Издание замечает: "Но Россия тоже воспользовалась санкциями как своеобразным инструментом пиара, дабы создать впечатление, будто США и Запад мешают россиянам покупать европейские товары. Это предпринимается, чтобы Путин удержал власть в своих руках или "сохранил лицо", а те, кто его одобряет, не прекратили его поддержку, говорит Элиз Джулиано (Колумбийский университет)".

"Многие российские граждане даже не осознают, что больше не могут покупать [европейские] товары из-за того, что Россия решила наложить санкции на торговлю с Европой. Они думают, что это элемент западных санкций против России", - заметила Джулиано.