29 января 2018 г. Нил Макфаркуар и Иван Нечепуренко | The New York Times Россияне не побоялись морозов, чтобы выйти на протест против Путина и выборов "В воскресенье протестующие по всей России, не побоявшись морозов, вышли на демонстрации против дефицита выбора на мартовских выборах, на которых президент Владимир В.Путин практически наверняка будет избран на четвертый срок", - пишут корреспонденты The New York Times Нил Макфаркуар и Иван Нечепуренко. "К протестам в десятках городов - от Владивостока на востоке до Калининграда на западе - призвал Алексей А.Навальный, харизматичный лидер оппозиции, борющийся против коррупции; это произошло после того, как ему запретили баллотироваться в президенты ввиду юридических проблем, которые, по его словам, были сфабрикованы, дабы воспрепятствовать выдвижению его кандидатуры", - говорится в статье. "Навальный был задержан еще до того, как успел подойти к нескольким тысячам демонстрантов, которые собрались на Пушкинской площади в центре Москвы и других основных магистралях вблизи Кремля", - пишет издание. "В заявлении полиции, согласно которому на мероприятие собралась 1 тыс. человек, говорилось, что Навальному предъявят обвинения в организации несанкционированного массового мероприятия. Позднее в воскресенье Навальный написал в Twitter, что его отпустили. Его адвокат Ольга Михайлова сообщила Reuters, что позднее ему придется предстать перед судом", - говорится в статье. "Возбужденная толпа на Пушкинской площади скандировала лозунги, в том числе "Это не выборы!" и "Долой царя!" - передают корреспонденты. По оценке газеты, в минувшее воскресенье численность демонстрантов была ниже, чем на предыдущих протестных акциях Навального. Авторы объясняют это тем, что "бойкот выборов - не столь электризующая тема, как коррупция". Газета пишет: "Демонстрации были в целом мирными; в стране было задержано примерно 240 протестующих, по данным независимой организации "ОВД-Инфо". На Дальнем Востоке страны и в Сибири толпы собрались, несмотря на морозы: в Якутске было почти -45. Многие провинциальные города выдали разрешения, хотя зачастую перенесли протесты в отдаленные районы. Типичный случай - Казань. Город предложил организаторам автостоянку мусороперерабатывающего завода в промышленном районе в 30 милях к северу от города (так в оригинале. - Прим. ред.), а затем соорудил с помощью бульдозеров снежную стену высотой 10 футов, чтобы протестующих не видели из автомобилей, проезжавших мимо. Но некоторые из примерно 600 демонстрантов не позволили себя остановить: они забрались на баррикаду, чтобы, несмотря на жгучий ветер, размахивать протестными транспарантами". В Петербурге, по данным Fontanka.ru, на демонстрацию вышли около 2 тыс. человек. Авторы отмечают: Навальный, призывающий к бойкоту, втянут в спор между оппозиционерами о том, не лучше ли воспользоваться правом голоса, пусть даже это будет тщетно. "Некоторые политические аналитики тоже предположили, что бойкот - неудачная тактика. Отсутствие сторонников Навального на избирательных участках, скорее всего, будет недостаточно масштабным для того, чтобы существенно повлиять на показатели явки, которые, как уже ожидается, будут ниже обычного. Дефицит "интриги" в президентской гонке, по-видимому, воспрепятствует попыткам обеспечить Путину рекордную явку", - говорится в статье. Источник: The New York Times