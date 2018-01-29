Москва готовится к американскому возмездию

В преддверии возможного введения новых американских санкций Россия пытается увести от прицельного огня российский ВПК. Помочь в этом Кремлю должна необычная схема с использованием банка, пишет обозреватель Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе.

Еще год назад, когда к власти в США пришел Дональд Трамп, о таком развитии событий никто и помыслить не мог: "сегодня Кремль думает над тем, как следует обойтись с ужесточением американских санкций". Летом прошлого года, напоминает журналист, президент США подписал соответствующий закон.

В начале этой недели Соединенные Штаты могут начать вводить санкции против компаний, организаций и физлиц из любой страны мира за признанные "существенными" сделки с предприятиями российского оборонного сектора.

"Москва работает над тем, чтобы скрыть важные для государства сделки в оборонном секторе и вывести компании из-под удара", - пишет журналист. Правительство выступило в этом месяце с рядом инициатив, представив два из 11 ожидаемых в этой связи решений. С их помощью российские компании, оказавшиеся в зоне риска, получат возможность проводить значительную часть сделок в закрытом режиме.

Чтобы защитить ВПК, государство решает создать на базе Промсвязьбанка специальный опорный банк для работы с оборонно-промышленным комплексом. "До сих пор сделки в оборонном секторе совершались через обычные банки, например, государственный Сбербанк или ВТБ. Оба этих банка уже вошли в санкционный список, но не в связи с российским ВПК. "Специальный банк" для оборонного сектора может освободить их от дальнейших неприятностей", - указывает автор статьи.

Как сообщает NZZ, Промсвязьбанк объявил о банкротстве в декабре прошлого года, но затем был взят ЦБ на санацию и подготовлен на продажу.

Банк будет рекапитализирован и передан правительству уже в этом квартале. "Новый глава финансового института Петр Фрадков, имеющий опыт в окологосударственной банковской сфере, является сыном Михаила Фрадкова, занимавшего в прошлом пост премьер-министра, а до этого многие годы возглавлявшего СВР", - передает издание.

"Промсвязьбанк считался банком для частного бизнеса и среднего класса. Сообщается, что банк останется в этом сегменте, однако эксперты настроены скептически: новый фокус деятельности финансового института может превратить банк в санкционную мишень, что может отпугнуть обычных клиентов", - говорится в статье.

"США и ЕС уже ввели санкции против десятка российских компаний - в первую очередь из оборонного сектора, а также связанных с нефтегазовой отраслью. Штрафные меры предусматривают как запрет на определенные виды сотрудничества, финансирования и экспортных сделок, так и полный запрет деловых отношений. Санкции затронули и физических лиц (...), - передает автор публикации. - Их число может в ближайшем будущем вырасти: администрация США сегодня разрабатывает подробный список российских миллиардеров, связанных с президентом Путиным. Этот список заставляет нервничать российскую элиту".

"Кремль пытается извлечь из этой ситуации выгоду для себя. Он продлил срок действия амнистии капитала (...), до сих пор так и не продемонстрировавшей свою эффективность". Кроме того, замечает журналист, было решено выпустить для предпринимателей специальные облигации, чтобы вернуть капиталы в РФ и при необходимости не только "отмыть их таким образом", но и помочь государственной казне.