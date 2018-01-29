"Настоящего оппозиционера в России нет"

Во время демонстрации против президентских выборов в марте полиция арестовала оппозиционного политика Алексея Навального. У других соперников также вряд ли есть шанс победить Путина на выборах, считает московский корреспондент швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen Давид Науэр, принимавший участие в демонстрации в Москве.

"Навальный доказал, что у него есть приверженцы, которых он может мобилизовать. Их не становится меньше. Однако, с другой стороны, в таком городе, как Москва, с десятью миллионами жителей, вывести на улицу пару тысяч людей - это не особенно и много", - сообщает корреспондент издания.

"Несмотря на то, что многие россияне недовольны, прежде всего, экономической ситуацией в стране, здесь нет оппозиционера, который действительно мог бы направить в правильное русло это недовольство. Это, конечно, связано с тем, что президент Путин годами заботится о том, чтобы рядом с ним никто не смог подняться. (...) В действительности Кремль опасается конкуренции такого политика, как Навальный, у которого есть определенная харизма и который является популистом", - уверен Науэр.

Другого кандидата, Павла Грудинина, журналист считает политиком, по которому "тоскуют" в России, прежде всего, избиратели преклонного возраста и люди, которые тяжело сводят концы с концами. "У этих людей, вероятно, еще есть ностальгические воспоминания о старых советских временах, когда дела у них, как им кажется, шли лучше. Однако большинство россиян все же больше хочет стабильности, чем новых политических и социальных экспериментов под руководством коммуниста. А эту стабильность символизирует Путин", - отмечает корреспондент.

"У Собчак похожая проблема, что и у Грудинина. Оба фактически являются оппозиционерами, благословленными государственной властью. Они являются оппозиционерами системы, которая не ставит под сомнение ни саму систему, ни власть Путина", - полагает Науэр.

"Что касается социальных проблем, здесь Кремлю нужно что-то предпринять. Зарплаты россиян значительно сократились с начала экономического кризиса в 2014 году. Цены продолжают расти, и я очень часто слышу жалобы, именно в провинции, как люди с большим трудом доживают до конца месяца. Я думаю, Путин должен предпринять какие-то меры, если он не хочет рисковать тем, что оппозиция через несколько лет внезапно мобилизует десятки тысяч людей", - отмечает корреспондент в заключение.