Братские народы

Политика в отношении России раскалывает Германию. Корреспонденты Der Spiegel Штеффен Винтер и Штефан Берг, поездив по Восточной Германии, приходят к выводу о том, что для глав земельных правительств и предпринимателей давние связи с Москвой все еще играют весомую роль.

НПЗ в Шведте у границы с Польшей все еще работает. "Нефть-сырец доставляется сюда из России: около 12 тонн в год. До сих пор НПЗ гарантирует 1200 сотрудникам высокооплачиваемую работу в этом увязшем в структурных проблемах регионе. Этот город - одно из немногих мест в ФРГ, где до сих пор русских и немцев связывают замечательные отношения", - констатируют авторы.

Сообщения о "конфликте между Западом и Россией настораживают жителей города, в котором заканчивается трубопровод, носящий с советских времен имя "Дружба". Представитель НПЗ то и дело подчеркивает в разговоре, что санкции их не коснулись. Но вот сомнения и страхи они с собой принесли", отмечают журналисты.

"В то время как многие жители Западной Германии подвергают президента России Владимира Путина критике в связи с аннексией Крыма и поддерживают антироссийские санкции, многие их восточные соседи все еще держатся за старую дружбу", - говорится в статье.

"Политики от Бранденбурга до Саксонии призывают налаживать отношения с русскими, компании требуют отмены санкций. И уже давно на исторически тесные отношения с некогда братским советским народом кивают не только сторонники (антимигрантского) движения "Пегида", - замечают авторы материала.

"Мы, на востоке, знаем русских", - говорит глава правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. В понедельник, сообщает издание, премьер-министры восточногерманских федеральных земель встретятся в Берлине. Хазелофф (ХДС) хочет добиться принятия декларации по санкциям. "Он продвигает идею о "постепенной отмене" штрафных мер, которые больно ударили по экономике Восточной Германии, а украинский конфликт так решить и не смогли. Это было бы очевидным сигналом, направленным против политики в отношении Москвы, которую проводит канцлер Ангела Меркель".

Эту инициативу многие готовы поддержать, пишут авторы статьи. "Премьер-министр Тюрингии Бодо Ромелов (Левые) считает санкции "мертвой лошадью, на которой далеко не уедешь". Украинский конфликт нельзя решать "политикой символов, платить за которую вынуждены наши предприятия".

Глава правительства Бранденбурга Дитмар Войдке (СДПГ) тоже ратует за диалог с русскими, сообщают журналисты. "Мы должны и хотим сотрудничать в интересах мирного сосуществования", - заявил недавно Войдке, выступая в Шведте вместе с экс-канцлером Герхардом Шредером, занимающим сегодня пост главы наблюдательного совета российского энергетического концерна "Роснефть". Концерн, как добавляют авторы, "владеет контрольным пакетом акций местной НПЗ".

Нынешней политикой в отношении России возмущены и представители бизнеса. Вольфганг Топф возглавлял In?dus?trie?mon?ta?gen Leip?zig GmbH, компанию со 100-летней историей, осуществляющую работы по промышленному монтажу. "Фирма пережила кайзера, Первую мировую, Вторую мировую войну, советскую конфискацию и не сгинула при экономике ГДР. Она с успехом вошла в рыночную экономику. В июне 2017 года она объявила о своем банкротстве". Топф винит во всем политику. Сначала удар по бизнесу нанесла канцлер с ее "хаотичной энергетической политикой". Компания попыталась переориентироваться, что в прошлом ей неоднократно удавалось, и сконцентрировалась на бизнесе с Россией.

Но вскоре в силу вступили антироссийские санкции. "Неожиданно произошло резкое сокращение производственных мощностей", у фирмы быстро закончились деньги. По мнению Топфа, опыт показывает, "что экономические санкции не предназначены для реализации политических целей". Об этом он написал в письме, адресованном своим коллегам в Хемнице и Дрездене. Теперь, по словам Топфа, они вынуждены наблюдать, как русские покупают оборудование на Дальнем Востоке, а не в Саксонии.

"Отношения между Восточной Германией и Россией определяют не только экономические аспекты", - констатируют авторы статьи.

Во времена ГДР ходила такая шутка: "Почему народ СССР - наш братский народ? Да потому что друзей выбирают, а братьев нет!" Сегодня, однако, многие гордятся старыми связями. Каждый гражданин ГДР учил в школе русский язык, большинство были членами Общества советско-германской дружбы.

"Многие восточногерманские компании имеют тесные отношения с Востоком. В 1990 году торговля с российскими компаниями значительно сократилась, введение дойчмарки сделало восточногерманскую продукцию недоступной для многих россиян. Однако шаг за шагом старые связи были восстановлены", - повествует Der Spiegel.

Такие предприниматели, как Томас Штрайль, который производит в Дрездене технику для экологических измерений, считают, что этот процесс был грубо остановлен. Предприниматель сетует на то, что из-за санкций он вынужден отказаться от поставок комплектующих в Россию, поскольку они могут применяться и в нефтяной промышленности. "И из-за этого бреда страдают многие восточногерманские предприятия. То, что выстраивал Герхард Шредер, теперь рушится из-за политической тупости", - негодует Штрайль. Выигрывают от этого страны за пределами Европы, которые теперь увеличили свой экспорт в Россию, добавляет он.

Министр экономики Саксонии Мартин Дулиг (СДПГ) считает, что многие жители Восточной Германии видят в русских жертв Запада - эта роль не понаслышке знакома многим из них.

"Жители Восточной Германии, как и российское общество, прошли через события, перевернувшие их жизнь и перечеркнувшие многое из достигнутого", - говорится в статье. Растет и восхищение политическим стилем президента Путина.

Герман Винклер, представитель восточногерманских депутатов от ХДС в Европарламенте, давно выступает за отмену антироссийских санкций. Сегодня он разочарован результатами зондирующих переговоров, предваряющих формирование правительства, - в них ни словом не упоминается политика в отношении России.

Жители Западной Германии не разделяют дружественной позиции в отношении России. "Старая ФРГ знала советское время лишь с отрицательной стороны: оккупация, аресты, советские танки 17 июня 1953 года в Восточном Берлине", - замечают журналисты.

Многие восточные немцы, пишут авторы, разочарованы Меркель. Она не могла не знать, что торговые войны затронут в первую очередь восток страны. Полагаться на канцлера нельзя, считают они.

"А вот на "большого брата" можно. Перед входом в НПЗ в Шведте развевается флаг "Роснефти". Российский концерн обещает инвестировать около 600 млн евро в ближайшие 5 лет. Но люди задаются вопросом, как санкции и деятельность "Роснефти" коррелируют друг с другом. Это приводит к ожесточенным дебатам в ландтагах по всей Восточной Германии, пишут авторы.

В Саксонии-Анхальт, например, ХДС, СДПГ и Зеленые настаивают на продолжении диалога с Россией; в Тюрингии коалиция из Левых, ХДС, СДПГ и Зеленых выступает за нормализацию отношений с Россией.

В обеих землях указывают и на причину санкций: Минские соглашения, призванные принести мир на Восточную Украину, должны быть выполнены.

В то же время политики от АдГ используют тему санкций для вербальных провокаций. Так, выступая в Потсдаме, председатель партии Александр Гауланд говорил об "объединении" Крыма с Россией. Лидер фракции в Магдебурге Анри Поггенбург видит в санкциях "угрозу миру". "Все мы знаем, что агрессивные жесты, такие, как санкции, были и остаются типичным инструментом внешней политики США", - заявил политик. Подобные формулировки можно было услышать на занятиях по государствоведению в школах ГДР, заключают авторы статьи.