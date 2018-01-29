Испытания на токсичность выхлопных газов проводились и на людях

Скандал вокруг выхлопных газов длится уже третий год, и ситуация становится все хуже для Volkswagen, а также немецких автомобильных концернов BMW и Daimler, передает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Созданное тремя производителями совместно с Bosch в 2007 году Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT) проводило испытания на токсичность выхлопных газов не только на обезьянах, но и на людях. Это следует из отчета объединения, оказавшегося в распоряжении SZ.

Согласно отчету, освещающему деятельность объединения в период с 2012 по 2015 год, EUGT поддерживало проведение краткосрочного испытания по вдыханию диоксида азота здоровыми людьми. Воздействие различных концентраций NO₂ в воздухе изучалось на 25 здоровых испытуемых, передает издание.

То, что происходило от имени немецкой автомобильной промышленности, "привело в ужас" концерн Daimler. "Мы потрясены масштабом исследований и их проведением", - заявил концерн. По словам представителя производителя, концерн не имел никакого влияния на проведение экспериментов, передает издание.

Три концерна VW, Daimler и BMW по очереди дистанцировались от испытаний с участием обезьян. Так, в Volkswagen заявили о том, что "выбранные научные методы были неверными", и извинились за нарушение этики. BMW заявил о том, что вообще не проводит испытаний с участием животных и что соответствующий проект должен был быть приостановлен. В Daimler испытания считают "излишними и отвратительными", передает издание.

Располагавшееся в Берлине объединение EUGT в 2013 поручило исследовательскому институту Lovelace Biomedical (LRRI) в Нью-Мексико провести испытания о влиянии выхлопных газов дизельных двигателей. Испытание было проведено лабораторией в мае 2015 года. Выхлопные газы автомобиля отводили в маленькую камеру, в которой сидели 10 обезьян. На протяжении четырех часов они вдыхали выхлопные газы автомобиля VW Beetle, а также для сравнения Ford F-250 во втором круге испытания. Чтобы успокоить животных, им показывали мультфильмы, разъяснил в августе прошлого года руководитель исследования Джейкоб Макдональд во время судебного разбирательства в США. Согласно протоколам, после эксперимента обезьян усыпляли и интубировали, их кровь исследовали на маркеры воспаления, очищали легкие и проверяли бронхи, сообщает издание.

Согласно ответу LRRI на соответствующий запрос, то, что к испытаниям были привлечены обезьяны, было решением немецких компаний. Как заявил на допросе Макдональд, ранее EUGT хотело использовать в экспериментах людей, однако отказалось от этой идеи, так как Международное агентство по изучению рака признало выхлопные газы дизельного двигателя канцерогенными.

"Однако затем дело все-таки дошло до испытаний с участием людей, в Германии. В концернах это не могло остаться незамеченным. В отчете EUGT, в котором описываются эксперименты с участием и животных, и людей, упоминаются имена руководителей концернов, которые тогда являлись членами правления объединения. (...) Официальной целью EUGT было независимое изучение и документирование влияния транспорта на людей и окружающую среду. Настоящей целью было сделать хорошую рекламу для технологии "чистого дизеля", - говорится в статье.