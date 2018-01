29 января 2018 г. Брайан Эпплярд | The Sunday Times Интервью с Андреем Звягинцевым: российский режиссер о "Нелюбви" и о том, каково снимать кино при Путине "Говорит ли жена Андрея Звягинцева, оставшаяся дома в Москве, что ему больше не следует снимать эти политически рискованные фильмы?" - поинтересовался у режиссера журналист Брайан Эпплярд в интервью для The Sunday Times. Звягинцев со смехом ответил: "Такова роль женщин. Но она храбрая женщина. Да, она мечтает о том, чтобы, возможно, пожить в более комфортной обстановке. Она любит солнце, море. Она любит французскую кухню и французскую архитектуру". Издание отмечает: "Рискованный фильм Звягинцева "Левиафан" в 2014 году показал путинскую Россию как стагнирующую, коррумпированную, жестокую страну, где нет надежды. Фильм был отличный. Но "Нелюбовь", номинированная на "Оскар", его самый новый фильм, - шедевр". По мнению автора, в "Нелюбви" Звягинцев "показывает неразрывность морального разложения в частной и общественной сферах жизни". Режиссер сказал в интервью: "Их невозможно разделить. Вопросы морали, с которыми мы сталкиваемся: недостаток сопереживания, эгоизм, фундаментальные вопросы отношений между людьми, испорченная морально-эмоциональная ткань общества и семьи - все это влияет на социально-политическую ткань общества. Это порочный круг: обе сферы оказывают взаимное воздействие и взаимовлияние". Звягинцев отметил: "Фильм был снят в России, в российских обстоятельствах, с российскими персонажами, но он отражает более общие проблемы перемен, с которыми сталкивается мир. Дегуманизация - всеобщая проблема". Журналист замечает: "Но фильм конкретно рассказывает о дегуманизации России. Есть момент, когда черствая мать ребенка бессмысленно бежит на месте на тренажере. На ее толстовке надпись - английское слово "Россия". Улавливаете намек? Да, мы уловили. И все же "Нелюбовь" выражает свою идею не так прямо, как "Левиафан", и это сошло Звягинцеву с рук". По мнению журналиста, в политическом отношении Звягинцев явно принадлежит к традиции Льва Толстого и Солженицына, а в эстетическом отношении работает в тени Андрея Тарковского, но для него столь же важно влияние европейцев - Антониони, Бергмана, Брессона. Звягинцев заявил: "Теперь мы наблюдаем возвращение методов и стиля правления КГБ. Они снова к нам прокрались". Но он подчеркнул, что не все таково, как прежде: "Коррумпированный мэр в "Левиафане" пришел из новой, постсоветской реальности. Конечно, мы унаследовали прошлое, и самая тревожная черта настоящего - реабилитация Сталина. В брежневские времена... этот период застоя был относительно "вегетарианским", как мы говорим. Теперь все намного циничнее. Они используют судебную систему в собственных целях, и процент оправдательных приговоров близок к нулю. Никого не признают невиновным, а цензура возвращается". Газета пишет: "Несмотря на все это, он не имеет "никаких резонов или намерений уехать". Звягинцев пояснил, что успехи его фильмов на международном уровне "действительно обеспечивают определенную защиту, но она никоим образом не гарантирована. В любой момент она может быть разрушена". Журналист заметил, что все фильмы Звягинцева - о семьях. "Это просто совпадение", - ответил режиссер. Журналист также предположил: радиотелескоп символизирует в "Нелюбви" истину. Звягинцев с улыбкой ответил: "Что ж, истина содержится скорее в религии, чем в науке, и мы имеем взаимообмен между ними. У нас есть два слова для обозначения (английского. - Прим. ред.) truth. Одно - [istina] - более философское, это абсолютная истина, которую находишь в религии; а другое - уровнем пониже, [pravda], которая содержится в науке. Религия претендует на владение абсолютной истиной, но редко ее дарует. Наука использует эмпирические факты и этим заслужила мое глубочайшее уважение". Отметив, что Звягинцев так ничего и не сказал о значении семьи или радиотелескопа в своих фильмах, журналист заключает: "В этом, как и во всем, Звягинцев - русский до мозга костей: загадка, окутанная тайной, но также великий художник, ищущий правду в надежде найти истину где-то на этих бесконечных, утопающих в нелюбви просторах". Источник: The Sunday Times