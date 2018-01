29 января 2018 г. Питер Конради | The Sunday Times Михаил Ходорковский: Москва в любой день может меня убить. Но, пока этого не случилось, я буду бороться, чтобы дать России демократию "Если учесть, как часто противники Путина умирали насильственной смертью, то Михаил Ходорковский - когда-то богатейший россиянин, имевший 15 млрд долларов, - выглядит поразительно расслабленным?, - пишет в статье, опубликованной Sunday Times Питер Конради. Газета сообщает: "Полная версия этого интервью включена в новое издание книги Питера Конради "Кто потерял Россию: как мир вступил в новую холодную войну" (Who Lost Russia, How the World Entered a New Cold War). "Я провел 10 лет в ситуации, когда меня могли убить в любой день и очень легко, без проблем", - сказал Ходорковский в интервью, подразумевая свое тюремное заключение. Автор приводит еще одну фразу Ходорковского: "Не думаю, что у Путина есть желание убить меня прямо сейчас, но это не значит, что завтра у него такое желание не появится. Средства для этого у него определенно есть". По словам Конради, основанная Ходорковским "Открытая Россия" "далека от попыток форсировать быстрые перемены, а играет вдолгую - ее цель в том, чтобы, "когда все рухнет, в России имелись политические силы, созданные при понимании и признании общества, которые удержат страну от повторения тех же ошибок", говорится в статье. Среди тех, кого Ходорковский поддерживает, есть и Алексей Навальный, "харизматичный оппозиционный лидер, отстраненный по сфабрикованным обвинениям от участия в мартовских "псевдовыборах" (как их называет Ходорковский)", передает автор. "Он уже заключенный, - говорит Ходорковский о Путине. - Правда, Путин не хочет оставаться у власти до самой смерти, но у него нет стратегии ухода, которая позволила бы ему наслаждаться колоссальным богатством, которое он накопил, не страшась судебного преследования". Конради поинтересовался отношением Ходорковского к "часто цитируемому доводу, что Россия с ее огромной территорией и нехваткой исторического опыта демократии может функционировать лишь при сильном лидере". "Раньше часто утверждали, что чернокожие не могут управлять своей жизнью без помощи белых людей, - возражает Ходорковский. - Теперь утверждается, что русские, в отличие от европейцев и остального мира, не могут сами собой управлять без сильной руки. То же самое раньше часто говорили про немцев. Это форма расизма". Источник: The Sunday Times