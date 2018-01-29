Одних ритуалов недостаточно

Антисемитизм в Германии нарастает, культура памяти оказалась несостоятельной, считает Зильке Мертинс, журналистка немецкого издания Tageszeitung.

"Есть немного вещей, которыми в Германии гордятся так же, как культурой памяти и проработкой Холокоста, крупнейшего преступления в истории человечества. Музеи, памятники, мемориальные камни, разговоры со свидетелями того времени, множество документов и мероприятий", - пишет журналистка.

Однако существует проблема: никто не пресекает зло на корню. Антисемитизм стал в современных немецких буднях таким распространенным и таким громким, что многие родители-евреи советуют своим детям не говорить в школе о том, к какой религии они принадлежат. Ведь с тем, кто это сделает, может произойти то же самое, что и с 14-летним мальчиком из школы в районе Фриденау в Берлине, над которым издевались и которого избивали его одноклассники-мусульмане, инсценировавшие в итоге казнь подростка. В одной из школ Дрездена даже считалось "крутым" заряжать мобильный телефон до 88%, так как число 88 является нацистским кодом для приветствия "Хайль Гитлер", передает издание. О десятках подобных случаев сообщается из разных регионов Германии. Представители власти при этом всегда реагируют с заметным равнодушием, отмечается в публикации.

Теперь правительство Германии назначит уполномоченного по антисемитизму, а статс-секретарь Савсан Чебли требует ввести обязательное посещение концлагерей для школьников и людей, получивших германское гражданство.

"Выдвигать подобные требования и назначать нового уполномоченного - легче, чем признать неизбежную вещь: немецкая культура памяти потерпела неудачу. И спустя десятилетия ей не удалось оттеснить антисемитизм. (...) Факт в том, что спустя 73 года после Освенцима еврейский ребенок не может безопасно ходить в обычную немецкую школу", - пишет журналистка.

Политики произносят речи и возлагают венки. "Ритуалы памяти могут быть важными и даже создавать идентичность. Однако, когда борьба с антисемитизмом ограничивается ими, они не имеют никакого значения", - подытоживает журналистка.