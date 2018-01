29 января 2018 г. Мэтью Кэмпбелл | The Times Живут в мерзости запустения и все равно голосуют за Путина Мэтью Кэмпбелл в The Times живописует город Карабаш в Челябинской области, в "промышленном сердце России", употребляя такие выражения, как "пережившие апокалипсис", "коляска-развалюха" и "немного скудной провизии". "В этих мрачных внутренних землях мало что говорило о вставшей с колен военной сверхдержаве, которую президент Путин, как он утверждает, построил - и которую на прошлой неделе британский военачальник генерал сэр Ник Картер назвал величайшей угрозой Великобритании со времен холодной войны, - говорится в статье. - Бедность и запущенность рассыпающейся российской сердцевины - не то, что Путин хочет показать миру, готовясь принять участие в еще одних президентских выборах через два месяца". "65-летний бывший кагэбэшник, ставший премьер-министром в 1999 году и с тех пор остававшийся либо президентом, либо премьер-министром, наверняка выиграет еще один шестилетний срок. Это сделает его самым "долгоиграющим" лидером россиян с тех пор, как Сталин правил Советским Союзом", - указывает журналист. "Бедность уродует и столичные игровые площадки путинской баснословно богатой элиты. В Санкт-Петербурге - втором городе России, где российский президент начал свою политическую карьеру - 600 тыс. человек все еще живут в коммуналках из советской эпохи, часто убогих, - сообщается далее. - Однако распад внутренних земель происходит в другом масштабе. Тысячи крошечных деревушек, из которых раньше состоял пейзаж старой России, пустеют, так как их население вымирает. Все, что осталось от некогда процветавших промышленных сообществ, - вереница гниющих городов-призраков". "Такое обнищание я раньше видел, только когда делал репортажи о гражданских войнах на западе Африки и в Латинской Америке. Здесь жалкие условия усугубляются запустением промышленности и жестокими российскими зимами", - сообщает журналист. "Это Африка со снегом", - предупредил автора статьи, когда он отправился на восток от Москвы, кинорежиссер Андрей Кончаловский. 58-летняя пенсионерка Таня Кудрявцева, вдова шахтера, живет в разваливающемся доме в поселке Роза под Челябинском с четырехлетним внуком, которого бросила мать, и двумя сыновьями. "Она едва может прокормить малыша и двух своих сыновей, - отмечает журналист. - Несмотря на нужду, она будет голосовать за Путина 18 марта". "За кого еще? Он раньше дал нам хорошую жизнь. Его другие подвели", - сказала Кудрявцева. Источник: The Times