29 января 2018 г. Антон Трояновский, Изабель Хуршудян | The Washington Post Протесты против Путина не были масштабными, но показали, как широко распространено в России подспудное недовольство С приближением назначенного часа журналистам The Washington Post казалось, что воскресные антипутинские протесты окажутся провальными. "В центре Москвы самым ярким зрелищем был некто одетый Иосифом Сталиным. В полярном Мурманске всего горстка людей собралась у огромной новогодней елки, пока дети играли неподалеку", - рассказывают Антон Трояновский и Изабель Хуршудян. "Однако в считанные минуты обе толпы увеличились, и корреспонденты газеты в российской столице и за Полярным кругом воочию увидели то, что делает оппозиционного политика Алексея Навального сильной фигурой в современной России, - его способность вызвать тысячи людей по всей стране, чтобы они, рискуя арестом, противостояли президенту Владимиру Путину", - говорится в статье. "Оппозиционное движение Навального, выросшее из его антикоррупционной интернет-кампании, возможно, пока слишком слабо, чтобы стать серьезной угрозой для правительства Путина, но практически он единственный, кто может организовать уличные протесты не только в Москве, но и в отдаленных уголках России, имеющей 11 часовых поясов", - говорится в статье. "Толпа состояла в основном из молодежи, - рассказывают корреспонденты. - Казалось, участники смирились с тем, что этот протест сам по себе не приведет к немедленным переменам, однако некоторые оптимистично говорили, что это может сделать ряд подобных акций", - передают журналисты. Источник: The Washington Post