29 января 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Грязная работа Fusion на Россию "СМИ, защищающие Fusion GPS и ФБР, критикуют как друзей Кремля всех, кто смеет задавать вопросы об их поведении во время кампании 2016 года. Как тут не восхищаться их верностью источникам, если не читателям. Мы подождем улик, в том числе меморандума, который Комитет по разведке Палаты представителей вполне объяснимо хочет обнародовать", - рассуждает редакция The Wall Street Journal. "Между тем в отношении России последнее свидетельство перед Конгрессом основателя Fusion Гленна Симпсона достойно большего внимания - особенно из-за того, что в нем сообщается о кампании Fusion против Билла Браудера, правозащитника и антикремлевского активиста", - говорится в статье. Журналисты сообщают, что в 2014 году компания Fusion была нанята, чтобы "впаривать" российскую дезинформацию о Браудере и Магнитском "с целью помочь российской компании "Превезон", которая была в фокусе федерального гражданского дела, привязанного к раскрытому Магнитским мошенничеству. ("Превезон" в конце концов договорился с правительством США о выплате 5,9 млн долларов, не признав вину.) Выступая перед Сенатом, Симпсон признал, что играл роль кремлевского мегафона, подтвердив, что стремился поставить под вопрос "надежность" Браудера и забросать его повестками, преследуя его в общественных местах и копаясь в его бизнес-документах". "Все это стоит держать в голове в следующий раз, когда вы услышите защитников Fusion, говорящих, что эта компания была только патриотической структурой, пытающейся защитить Америку от Кремля, - говорится в редакционной статье. - Симпсон признает, что Fusion платили деньги за распространение кремлевской дезинформации с целью очернить критика и изменить американский закон. Так кто на самом деле служил интересам Путина?". Источник: The Wall Street Journal