Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Почти одновременная смерть партнеров, долгое время проживших вместе, - интересный медицинский феномен, пишет немецкий таблоид Bild . Так, в 2017 году с разницей в несколько минут умерли британские супруги Вера и Уилф Рассел, прожившие в браке 71 год и находившиеся в момент смерти в нескольких километрах друг от друга.

Такой феномен ученые объясняют так называемым "синдромом разбитого сердца", стрессовой кардиомиопатией. Испытываемый в случае смерти партнера стресс становится смертельным, и сердце внезапно перестает биться.

"В различных исследованиях ученым удалось доказать, что в первые месяцы после смерти партнера вероятность смерти оставшегося в живых партнера значительно повышается; иногда она наступает даже через несколько минут или часов", - говорится в статье.

"По мнению психологов, люди, которые провели большую часть своей жизни с определенным человеком, теряют в связи с его смертью интерес к жизни. К тому же, они испытывают страх одиночества. А если они страдают от каких-либо заболеваний, последствием всего этого может быть и смерть".

"При этом, - передает издание, - согласно проведенному в Финляндии исследованию, риск умереть после смерти супруга значительно выше у мужчин. Исследование, в котором были изучены данные 1,58 млн находившихся в браке мужчин и женщин, проводилось в течение 5 лет".

"В то время как риск смерти овдовевших женщин в сравнении с замужними женщинами был выше на 9%, у мужчин он составил 21%. В возрасте от 35 до 64 лет, когда естественный уровень смертности относительно низок, вероятность смерти у женщин возрастала на 25%, а у мужчин и вовсе на 66%", - сообщает Bild.