США планируют приостановить действие договора РМСД с Россией, утверждает чиновник Белого дома

Если до 2 февраля Россия не уничтожит все свои крылатые ракеты наземного базирования, известные как 9M729, требуемое для них оборудование и пусковые установки, то уже в ближайшие выходные Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года, сообщает сегодня Bloomberg со ссылкой на чиновника Белого дома, попросившего не называть его имени в связи с тем, что об этом решении еще не было объявлено.

"Чиновник не пояснил, объявят ли США в то же время о полном выходе из договора, что положило бы начало процессу, на завершение которого потребуется полгода. Чиновники НАТО готовятся к краху договора уже не первый месяц", - уточняет издание.

Bloomberg напоминает, что "Дональд Трамп заявил о намерении вывести США из договора РСМД еще в октябре, но после консультаций с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими союзниками принял решение отложить это, а в начале декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США дают России еще два месяца на исполнение условий договора".

"США настаивают, что Россия на протяжении лет нарушала условия РСМД, размещая ракеты наземного базирования, дальность полета которых входит в запрещенный промежуток от 500 до 5 500 км. (...) Россия же отрицает факт нарушения договора РСМД и вместо этого обвинила США в нарушении договора, добавив, что выход из договора эры холодной войны спровоцирует гонку вооружений. Хотя администрация Трампа заручилась некоторой поддержкой идеи выхода среди военных ястребов в Конгрессе, другие парламентарии указывали, что подобный шаг станет подарком для России, включив ей зеленый свет для расширения производства и развертывания ракет", - передает издание.