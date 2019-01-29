Картофель фри и прочее: блюда, приготовленные во фритюре, сокращают жизнь

Хрустящая жареная курочка, картофель или овощи - блюда, приготовленные во фритюре, пользуются большой популярностью. Однако, согласно новому исследованию, риски, которые несет в себе такой способ приготовления, все еще недооцениваются, сообщает Focus .

В рамках исследования, проведенного учеными из Университета Айовы, опросы о пищевых привычках и состоянии здоровья прошли 100 тыс. женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Исследование проводилось в период с 1993 по 1998 год и было возобновлено в 2017 году, передает издание.

"У женщин, которые регулярно употребляли еду, приготовленную во фритюре, чаще обнаруживались заболевания сердца. Это, возможно, объясняется тем, что жирная пища способствует появлению лишнего веса, от которого, в свою очередь, страдают сердце и другие органы", - поясняет автор статьи.

"Тот, кто употреблял приготовленную во фритюре пищу один и более раз в день, на 8% увеличивал вероятность преждевременной смерти от сердечных заболеваний. От лишнего веса страдали треть участниц, потреблявших жареную пищу как минимум один раз в неделю".

"В целом, нам удалось выявить, что потребление приготовленных во фритюре продуктов питания имеет отношение к более высокому риску смерти от разных причин, в том числе и от сердечно-сосудистых заболеваний", - резюмирует результаты исследования Вэй Бао, старший преподаватель Колледжа здравоохранения при Университете Айовы.