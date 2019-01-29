Российские домохозяйства беднеют и влезают в рекордные долги

"Всемирный банк и российский Центробанк обеспокоены совокупной задолженностью домохозяйств и высокими процентными ставками по кредитам", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Скромная зарплата российского врача не позволяет Марине погасить свой долг в размере одного миллиона рублей (13 тыс. евро), образовавшийся в результате заключения договоров с тремя банками, пользования шестью кредитными картами и процентных ставок в диапазоне от 17% до 40%. Чтобы избавиться от того, что она называет своей "зависимостью", эта 53-летняя женщина, уже бабушка, посещает российское общество "Анонимных должников", - говорится в статье.

"История этой импульсивной потребительницы кредитов отражается в статистических данных Всемирного банка, подтвержденных Центробанком России: в декабре 2018 года совокупная задолженность российских домохозяйств достигла рекордных за десятилетия показателей в 210 млрд евро", - сообщает журналист.

"Наряду с традиционными банками, которые в последние месяцы предлагали процентные ставки примерно в 10%, в крупных городах стали процветать микрофинансовые компании, предлагающие прямо у входа в московское метро кредиты от нескольких десятков до нескольких сотен евро, в среднем их ежедневная процентная ставка составляет 2%", - указывает Авриль.

"Подобные процентные ставки в Европе были бы сочтены неприемлемыми, здесь же они считаются привлекательными. Однако в сочетании с ожидаемым весной ростом инфляции в 5,6% такие показатели могут способствовать возникновению финансовой пирамиды, что вызывает опасения у Центробанка", - поясняет автор статьи.

"Восстановление потребительского кредитования - это тоже хорошо, но здесь не должно быть перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения",- предупредила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"С 28 января 2019 года вступают в силу изменения в действующем законодательстве, при которых микрофинансовые компании вынуждены будут ограничить погашение займов в сумме до 10 тыс. рублей (130 евро) сроком в 15 дней. Аналитики прогнозируют риск стимулирования черного рынка кредитования. По данным Союза микрофинансовых организаций, в 2018 году такой рынок уже вырос на 15%", - пишет Le Figaro.

"Всегда существует риск, что домохозяйства будут брать новые кредиты для погашения своих долгов, но если ставки возрастут, что вполне вероятно, то такая операция будет не очень выгодной", - считает Михаил Хромов, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара.

"С другой стороны, если такое "закручивание гаек" окажется эффективным, то оно может обернуться замедлением и без того вялого экономического роста. Однако доля совокупной задолженности российских домохозяйств в ВВП остается относительно небольшой и, как отмечают банки, еще остается какая-то маржа", - говорится в статье. "В настоящее время рост кредитования продолжается. Нам пока не нужно все тормозить", - считает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка".