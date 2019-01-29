Диктатор с тростью ищет помощи в России

"Омар аль-Башир правит Суданом почти 30 лет. Сегодня его власти угрожают протесты. В последнее время Запад делал шаги навстречу диктатору, однако он ищет помощи в другом месте", - пишет журналист Der Spiegel Кристоф Титц.

"С тех пор, как 75-летний президент отменил в декабре субсидии на хлеб, по всей стране проходят протесты. Их сдерживание не приносит эффекта. Режим арестовал сотни людей. По официальным данным, на сегодняшний момент убиты 29 человек, однако, по мнению правозащитных организаций, жертв не менее 45", - сообщает издание.

"Насилие, которое аль-Башир всегда использовал для того, чтобы удержать целостность своей страны, теперь может стать дипломатической проблемой, - отмечает Титц. - Погибшие и раненые омрачают недавно улучшившийся имидж режима на Западе".

С 1990-х годов на Судан были наложены жесткие санкции - сначала из-за предполагаемой поддержки джихадистов, потом из-за нарушения прав человека в Дарфуре. Однако затем, пишет журналист, Евросоюз увидел в лице республики ценного партнера в решении миграционных проблем. США при Дональде Трампе также отменили санкции против Судана.

"Тем не менее, - продолжает Титц, - эти изменения не смогли положить конец бедственному экономическому положению страны. Особенно сильный удар нанесло по государству отделение Южного Судана в 2011 году. Спустя десятилетия гражданской войны три четверти богатых нефтяных месторождений, которые до этого были главным источником доходов для режима в Хартуне, отошли новому соседу".

"Между тем, республика отвернулась от Ирана, своего шиитского протектора, и повернулась к суннитским странам Персидского залива и Саудовской Аравии. Правящая династия Эр-Рияда и ОАЭ то и дело поддерживают режим миллиардами долларов", - говорится в статье.

"Как сообщило министерство иностранных дел в Хартуме, на прошлой неделе Эмираты отправили в страну первую помощь. Дополнительная помощь - в первую очередь в виде топлива и пшеницы - должна прийти из Турции и России", - передает издание.

"Россия с некоторых пор является новым и важным партнером правительства аль-Башира, - отмечает Титц. - Слухи о том, что частные российские охранные фирмы обучают войска аль-Башира и укрепляют их, ходят уже давно".

"В ходе текущего кризиса Москва впервые официально подтвердила работу российских наемников в Судане. (...) Однако, как говорят в Москве, в подавлении протестов они не участвуют", - говорится в публикации.