Северный магнитный полюс больше не странствует - он бежит

"Кажется, что магнитное поле Земли постоянно. На самом деле, оно меняется так быстро, что ученые вынуждены действовать", - пишет на страницах немецкого издания Der Tagesspiegel Ян Берндорфф.

"На 30-е января геофизики из США и Великобритании запланировали сделать необычный и важный для всего мира шаг: они досрочно обновят Мировую магнитную модель (World Magnetic Model). Если они этого не сделают, пилоты, капитаны кораблей и даже пользователи Google Maps окажутся в замешательстве, когда их система GPS вдруг выйдет из строя", - отмечает журналист.

"Магнитное поле Земли, - указывает автор, - важно для всех живых существ. Оно защищает от смертоносного излучения из космоса. Некоторым животным магнитное поле служит для ориентации - с тех пор, как мы изобрели компас, такую пользу оно приносит и нам, людям".

При этом, поясняет Берндорфф, сеть силовых линий магнитного поля, опоясывающая земной шар, вовсе не симметрична. Магнитные полюса не находятся строго напротив друг друга и перемещаются они также неодинаково.

"Это динамическая система со многими отклонениями, в которой одни движения постоянно сменяются встречными движениями. В крайнем случае может происходить даже инверсия магнитного поля: северный магнитный полюс становится южным и наоборот. В среднем, инверсия происходит каждые 250 тыс. лет. (...) Последняя смена полюсов Земли произошла уже 780 тыс. лет назад, то есть для следующей инверсии время, кажется, уже наступило", - говорится в статье.

"Возможно, предвестником этого является как раз стремительное смещение Северного магнитного полюса. Если в течение XX века он смещался на 10-15 км в год, то с 1990-х годов он ускорил свое движение до более 50 км в год. Некоторые ученые полагают, что причина такого ускорения Северного магнитного полюса связана с горизонтальным потоком расплавленного железа шириной свыше 400 км, обнаруженным два года назад на глубине 3 тыс. км. под Канадой и Россией и перемещающимся со скоростью 40 км в год в направлении Европы. Это, - замечает издание, - в три раза быстрее, чем обычная скорость перемещения жидкого вещества во внешнем ядре Земли".

"Теоретически полюс в любой момент может изменить направление своего движения, как это не раз случалось в XIX веке, - говорит Ахим Моршхаузер, научный сотрудник Германского центра исследования Земли в Потсдаме. - В этом и заключается проблема: мы слишком мало знаем о конвекционных потоках в земном ядре, чтобы предсказать подобные эффекты".

"О внутреннем устройстве Земли наука сегодня все еще знает меньше, чем о Солнце, - продолжает Берндорфф. - Непредсказуемыми могут быть и так называемые геомагнитные импульсы, сравнительно внезапные изменения циркуляции в земном ядре. (...) Уже почти 200 лет нам также известно, что над Южной Атлантикой, включая Южную Америку и Южную Африку, наблюдается особенно слабое магнитное поле. Эксперты называют это явление Южно-Атлантической магнитной аномалией. Она так же, как и ускорение смещения Северного магнитного полюса, может быть предвестником геомагнитной инверсии. Но это необязательное развитие событий - часто после подобных фаз ослабления магнитное поле снова восстанавливалось".

Тем не менее, такие эффекты приводят к тому, что геофизики вынуждены досрочно актуализировать Мировую магнитную модель. "Иначе, - резюмирует Der Tagesspiegel, - погрешности в навигации станут настолько значительными, что пилот из США во время трансатлантического перелета при компасном курсе самолета вместо Берлина может приземлиться в Луккенвальде".